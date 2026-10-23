Tesla podczas telekonferencji poświęconej wynikom za trzeci kwartał 2026 roku nie odpowiedziała na pytanie akcjonariuszy o możliwość bezpłatnej aktualizacji komputera w samochodach wyposażonych w Hardware 3 (HW3). Pytanie zajęło piąte miejsce na platformie Say pod względem liczby reprezentowanych akcji: poparło je 557 głosów odpowiadających 652 900 akcjom.

Jak informuje Electrek, akcjonariusze prosili o wyjaśnienie, kiedy właściciele samochodów z HW3 dowiedzą się o możliwości bezpłatnej modernizacji i otrzymają jasny plan. Tesla odpowiedziała na dziewięć innych pytań z Say, w tym dotyczących skalowania Cybercab, robotaksówek, robota Optimus, mapowania dla FSD i tempa produkcji.

Pytanie o HW3 nie zostało odczytane

Dyrektor Tesli ds. relacji inwestorskich, Travis Axelrod, zakończył blok pytań Say, nie wspominając o HW3. Według Electrek podczas całej telekonferencji nie poruszono również tematu AI3 ani doposażania samochodów. Jednocześnie firma odczytała pytania, które przed telekonferencją, według wyliczeń publikacji, miały niższą pozycję pod względem liczby akcji.

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Na pytanie o termin pojawienia się nienadzorowanego FSD w samochodach klientów szef działu sztucznej inteligencji Tesli, Ashok Elluswamy, oświadczył, że oprogramowanie używane w robotaksówkach Model Y i Cybercab trafi do klientów wraz z FSD v15. Według niego pierwsze prywatne samochody mogą dołączyć do floty Robotaxi około drugiego kwartału 2027 roku.

Ograniczenia sprzętowe

Podczas telekonferencji po pierwszym kwartale 2026 roku Elon Musk przyznał, że Hardware 3 nie ma możliwości zapewniających nienadzorowane FSD, w szczególności ze względu na przepustowość pamięci stanowiącą jedną ósmą wartości HW4. W kwietniu mówił o możliwości tworzenia mikrofabryk w dużych miastach w celu wymiany komputerów i kamer, a także o wymianie pojazdów z rabatem. W lipcu Musk stwierdził, że modernizacja może mieć sens w pewnym momencie, i zasugerował przejście od razu na płytę następnej generacji lub AI5.

Według Electrek Tesla sprzedawała pakiet FSD w cenie do 15 000 dolarów, twierdząc, że samochody mają niezbędne wyposażenie. Publikacja informuje również, że firma mierzy się z pozwami zbiorowymi w USA, Chinach i Australii, a zbiorowe roszczenie w Holandii objęło prawie 7 000 właścicieli HW3. Dokumenty holenderskiego regulatora RDW, na które powołuje się Electrek, wskazują, że Tesla zgłosiła do europejskiego zatwierdzenia FSD wyłącznie HW4.

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