Tesla w USA przeprowadzi transmisję wydarzenia poświęconego nowej generacji Roadstera w czwartek, 15 października, o godz. 19:55 czasu centralnego. Prezentacja ma odbyć się na świeżym powietrzu. O potwierdzeniu nowej daty informuje Electrek.

Początkowo wydarzenie zaplanowano na 1 października w Teksasie, jednak Tesla odwołała je 28 września. Firma wyjaśniła, że monitorowała pogodę wspólnie z lokalnymi meteorologami, a pokaz może odbyć się wyłącznie na otwartym terenie. Nową datę wyznaczono na 15 października, a godzinę transmisji Tesla potwierdziła w serwisie społecznościowym X.

Wieloletnie przesunięcia

Pierwszy prototyp Roadstera Tesla pokazała w listopadzie 2017 roku podczas wydarzenia poświęconego ciężarówce Semi. Wówczas firma obiecała rozpocząć produkcję w 2020 roku. Rezerwacje na model przyjmowano za 50 tys. dolarów, a serię Founders Series wyceniono na 250 tys. dolarów.

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Produkcję Roadstera wielokrotnie przekładano: najpierw na 2021 rok, następnie na 2022 i 2023 rok. W maju 2023 roku Elon Musk mówił, że ma nadzieję rozpocząć produkcję w 2024 roku, podkreślając, że nie jest to zobowiązanie. W lutym 2024 roku mówił o znaczącym podniesieniu celów dotyczących projektu, demonstracji do końca roku oraz produkcji w 2025 roku. W listopadzie 2025 roku rozpoczęcie produkcji przesunięto na 2027 lub 2028 rok.

Możliwa demonstracja silników

Według Electrek najnowsze zapowiedzi Tesli i Muska wskazują na możliwe wykorzystanie w samochodzie demonstracyjnym silników zimnogazowych SpaceX. Musk twierdził, że dzięki nim Roadster będzie mógł przyspieszać od 0 do 60 mil na godzinę w czasie krótszym niż sekunda. Wcześniej zapowiedzianą demonstrację lotu samochodu, według informacji publikacji, ograniczono do krótkiego zawisu.

Electrek pisze również, że samochód demonstracyjny ma być rzekomo sterowany zdalnie i nie będzie dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Zdaniem publikacji zapowiedzi mogą także wskazywać na odświeżony design Roadstera z kanciastą stylistyką serii Cyber.

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