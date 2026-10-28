W Hayward w Kalifornii w USA elektryczna ciężarówka Tesla Semi zapaliła się na autostradzie I-880 bez zderzenia z innymi pojazdami. Kierowca nie odniósł obrażeń. Poinformował o tym Electrek.

Zamknięcie autostrady

Pożar wybuchł około godziny 17:35 czasu pacyficznego na południowym kierunku I-880 w pobliżu Route 92. California Highway Patrol początkowo zamknęła ruch w obu kierunkach z powodu potencjalnego zagrożenia niebezpiecznym dymem chemicznym.

Akumulator litowo-jonowy ciężarówki palił się dość długo, dlatego południowy kierunek autostrady pozostawał zamknięty przez około 10 godzin. Kierunek północny otwarto tego samego wieczoru, a wszystkie pasy ruchu — około godziny 3:30 w środę.

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Przyczyna pożaru jest ustalana

Kierowca powiedział funkcjonariuszom, że ciężarówka zapaliła się z nieznanej mu przyczyny. Nie podano nazwy operatora ciężarówki, a przyczyna pożaru jest badana.

Na opublikowanych przez patrol drogowy zdjęciach widać strażaków pokrywających pianą spalony ciągnik. Przednia część naczepy Premier Trailer Leasing również została uszkodzona przez ogień.

W sierpniu 2024 roku Tesla Semi zapaliła się na I-80 w pobliżu Emigrant Gap w Kalifornii. Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu ustaliła wówczas, że ciężarówka zjechała z drogi, uderzyła w słupek prowadzący i drzewo, po czym zapalił się jej akumulator.

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