Toyota przygotowała na wystawę SEMA 2026 pięć konceptów serii Woodland, stworzonych na bazie modeli RAV4, Grand Highlander, Sienna, bZ i Crown Signia. Samochody otrzymały zwiększony prześwit, opony terenowe, satynowo-czarne koła, poszerzone nadkola oraz systemy bagażowe na dachu.

Jak podaje Motor1, koncepty opracowano z udziałem studia projektowego CALTY Design Research. Wszystkie pięć samochodów pomalowano w odcieniu Horizon Blue, inspirowanym paletą barw Toyoty z lat 60. XX wieku. Dwukolorowe wykończenie z kontrastującymi dachem i maską ma odróżniać je od wersji seryjnych.

Pięć modeli i różne układy napędowe

Do rodziny weszły RAV4 Woodland Plug-in Hybrid Concept i Sienna Woodland Concept, którym nadano bardziej wyrazisty terenowy wygląd. Linię elektryczną reprezentuje bZ Woodland Concept, a Grand Highlander Woodland Concept i Crown Signia Woodland Concept prezentują takie samo podejście w przypadku większych samochodów rodzinnych.

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Gama obejmuje modele z hybrydowymi układami napędowymi typu plug-in i zwykłymi hybrydami, a także samochód elektryczny. Toyota pokazuje, że do jazdy poza asfaltem można przystosować nie tylko tradycyjne SUV-y, lecz także minivany, crossovery i modele elektryczne.

Koncepty nie będą sprzedawane w tej konfiguracji

Toyota nazywa modele Woodland specjalnymi prototypami. Firma zaznacza, że zastosowane w nich części i akcesoria nie są dostępne za pośrednictwem Toyoty. Poszczególne modyfikacje mogą wpływać na gwarancję, osiągi i bezpieczeństwo samochodów lub nie spełniać wymogów dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych. Nadal nie wiadomo, czy niektóre rozwiązania staną się częścią fabrycznych akcesoriów lub modeli seryjnych.

Na SEMA 2026 Toyota zaprezentuje również serię Snowhunter opartą na modelach Tundra, Tacoma, 4Runner, Land Cruiser i Sequoia. Te koncepty otrzymają kamuflażową grafikę, podniesione zawieszenie, dodatkowe oświetlenie, wyposażenie ekspedycyjne oraz białe gąsienice do jazdy po śniegu zamiast zwykłych kół.

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