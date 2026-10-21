Toyota wycofa w Stanach Zjednoczonych 105 794 samochody Toyota Land Cruiser Hybrid z lat modelowych 2024–2027 z powodu możliwego wycieku paliwa, który może zwiększyć ryzyko pożaru, jeśli paliwo zetknie się ze źródłem zapłonu. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na amerykańską Narodową Administrację Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Jakie samochody są wycofywane

Kampania dotyczy określonych samochodów tego modelu z lat modelowych 2024–2027. Według regulatora problem jest związany z połączeniem przewodu paliwowego w pobliżu zbiornika paliwa.

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Jak zostanie usunięta usterka

NHTSA zaznaczyła, że to połączenie może się rozłączyć. Może to doprowadzić do wycieku paliwa i zwiększyć ryzyko pożaru, jeśli paliwo dostanie się do źródła zapłonu.

W ramach usunięcia usterki dealerzy Toyoty bezpłatnie zamontują dodatkową obejmę lub wymienią polimerowy przewód paliwowy. Amerykański regulator poinformował o wycofaniu w środę, 21 października.

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