W USA firma Toyota wycofa 228 367 samochodów Toyota Sienna Hybrid z powodu możliwego problemu z blokowaniem oparć siedzeń podczas wypadku. Według amerykańskiej Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) kampania dotyczy wybranych pojazdów z lat modelowych 2022–2026.

Ryzyko podczas czołowego zderzenia

Amerykański regulator bezpieczeństwa ruchu drogowego zaznaczył, że w przypadku niektórych czołowych zderzeń siła uderzenia może spowodować odblokowanie oparcia siedzenia. W takim przypadku może ono nie utrzymać pasażerów we właściwy sposób, co zwiększa ryzyko obrażeń. Według NHTSA problem może wystąpić przy określonych uderzeniach czołowych.

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Bezpłatne usunięcie problemu

Jak informuje Channel NewsAsia, dealerzy Toyoty bezpłatnie zaktualizują oprogramowanie lub wymienią oparcia siedzeń, w zależności od konfiguracji pojazdu. Prace mające na celu usunięcie problemu zostaną wykonane bez opłat.

Regulator poinformował o wycofaniu we wtorek, 27 października.

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