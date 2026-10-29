Toyota wraz z marką Lexus sprzedała na świecie 309 766 samochodów elektrycznych zasilanych bateriami w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku — o 127,4% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie sprzedaż firmy w Chinach spadła o 18,9%, do nieco ponad 1,05 mln samochodów, podaje Electrek.

Wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych

Według publikacji, z wyjątkiem stycznia, gdy sprzedaż samochodów elektrycznych Toyoty wzrosła o 87,5%, w każdym miesiącu 2026 roku była ona ponad dwukrotnie wyższa niż w odpowiadającym miesiącu 2025 roku. Popyt rósł po aktualizacji elektrycznych crossoverów Toyota bZ4X i Lexus RZ, a także rozszerzeniu gamy modeli.

Toyota dodała do swojej gamy samochodów elektrycznych modele C-HR+, bZ4X Touring i Urban Cruiser, podczas gdy Lexus oferuje elektryczną wersję ES. Obie marki przygotowują również do sprzedaży trzyrzędowe elektryczne SUV-y. Według danych CleanTechnica przytoczonych przez Electrek, Toyota bZ4X zajęła 20. miejsce wśród najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych na świecie w okresie od stycznia do sierpnia, zbliżając się do 100 tys. sprzedanych aut.

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Chiński rynek ciąży na ogólnych wynikach

Pomimo wzrostu w segmencie samochodów elektrycznych globalna sprzedaż Toyota Motor we wrześniu spadła trzeci miesiąc z rzędu. Firma sprzedała 860 107 samochodów, o 2,2% mniej niż rok wcześniej. W ciągu dziewięciu miesięcy światowa sprzedaż wyniosła 7,51 mln aut — o 3,4% mniej rok do roku.

Toyota wyjaśniła spadek słabym rynkiem w Chinach, gdzie szczególnie ucierpiał popyt na samochody benzynowe i hybrydowe. Wrzesień był ósmym z rzędu miesiącem spadku sprzedaży firmy w tym kraju. Na chińskim rynku, za pośrednictwem spółek joint venture GAC Toyota i FAW Toyota, sprzedawane są samochody elektryczne bZ3, bZ3X, bZ5 i bZ7.

W ciągu dziewięciu miesięcy Toyota sprzedała w Japonii 1,19 mln samochodów, przewyższając wynik w Chinach. Według informacji Nikkei, przytoczonych przez Electrek, Toyota planuje produkować nowy elektryczny SUV Lexusa w Szanghaju, a rozpoczęcie produkcji w nowej fabryce jest oczekiwane przyszłej jesieni.

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