W Polsce we wrześniu 2026 roku zarejestrowano 3 406 nowych w pełni elektrycznych samochodów, o 23% mniej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Jednocześnie łączna flota takich aut osobowych wzrosła o 49% i osiągnęła 152 768 sztuk, informuje RMF24, powołując się na dane Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, F5A i Otomoto.

Udział samochodów elektrycznych w rynku spadł

Na koniec września 2026 roku flota w pełni elektrycznych pojazdów w kraju liczyła 166 579 sztuk. Oprócz samochodów osobowych obejmowała ona 13 811 elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych. Ich liczba wzrosła w ciągu roku o 68%.

Udział w pełni elektrycznych samochodów na rynku nowych aut osobowych we wrześniu wyniósł 6,1%. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 8,9%.

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Najpopularniejsze modele i sieć ładowania

Wśród nowych samochodów elektrycznych we wrześniu najczęściej rejestrowano Teslę Model Y — 460 sztuk. Następne były Tesla Model 3 z 209 rejestracjami oraz Toyota C-HR+ ze 180. Najpopularniejszymi markami były Tesla, Toyota i Audi.

Liczba ogłoszeń sprzedaży używanych samochodów elektrycznych na platformie Otomoto na koniec września wyniosła 3 769, czyli o 13% mniej w ujęciu rocznym. W Polsce działało 13 936 ogólnodostępnych punktów ładowania: 6 823 prądu przemiennego oraz 7 113 punktów szybkiego ładowania prądem stałym. Najwięcej punktów ładowania było w Warszawie — 955, następnie w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu.

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