Włoski minister przemysłu Adolfo Urso oświadczył, że chińscy producenci samochodów, którzy chcą rozszerzyć produkcję w Europie, nie znaleźli w kraju odpowiednich fabryk gotowych do natychmiastowego uruchomienia. Powiedział to podczas sesji pytań do rządu w parlamencie w Rzymie.

Potrzebne są gotowe zakłady produkcyjne

Według Urso przedstawiciele chińskiego przemysłu motoryzacyjnego odwiedzali włoskie przedsiębiorstwa i kilkakrotnie spotykali się z nim, jednak nie znaleźli odpowiednich lokalizacji. Wśród nich był europejski doradca BYD Alfredo Altavilla.

Minister wyjaśnił, że chińskie firmy szukają fabryki, którą można od razu uruchomić. Producenci z Chin rozważają ulokowanie mocy produkcyjnych w UE, gdzie Bruksela pracuje nad zasadami dotyczącymi minimalnego udziału lokalnych komponentów w samochodach elektrycznych sprzedawanych w bloku, jak informuje TimesLIVE.

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Stanowisko Stellantis

Urso powiedział, że Stellantis, jedyny duży producent samochodów we Włoszech, nie zamknął w kraju żadnej fabryki. Według niego firma wybrała produkcję samochodów we współpracy z chińskimi firmami, zamiast przekazywać swoje włoskie zakłady chińskim producentom aut.

Altavilla powiedział w ubiegłym miesiącu Reutersowi, że BYD, w przeciwieństwie do niektórych chińskich konkurentów, chce kupić i w pełni kontrolować europejską fabrykę, a nie dzielić ją z lokalnymi partnerami. Firma, jak stwierdził, koncentruje się na Hiszpanii i Francji.

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