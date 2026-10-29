W Debreczynie we wschodnich Węgrzech zakład chińskiej firmy Semcorp produkujący separatory do baterii pozostaje zamknięty już piąty miesiąc po tym, jak badania wykryły toksyny w glebie w pobliżu przedsiębiorstwa. Separatory to cienkie membrany oddzielające dodatni i ujemny biegun akumulatora. Informuje o tym The Japan Times.

Semcorp oświadczył, że pierwotny wynik, który stał się podstawą zamknięcia zakładu, był skutkiem błędu laboratoryjnego. Firma wydała około 500 tys. dolarów na wiercenie studni oraz ponowne pobranie próbek gleby i wód gruntowych na całym terenie zakładu. Jednocześnie powiatowy urząd rządowy poinformował, że może ponownie rozpatrzyć sprawę po zakończeniu programu pobierania próbek, a produkcja będzie mogła zostać wznowiona dopiero po zatwierdzeniu materiałów przez organ ochrony środowiska.

Zaostrzenie kontroli środowiskowej

Rząd premiera Węgier Petera Magyara planuje utworzenie nowego organu ochrony środowiska. Będzie on mógł nakładać na duże firmy kary do 5 mld forintów, czyli 15 mln dolarów, jeśli trzykrotnie naruszą przepisy w ciągu pięciu lat.

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Węgierskie władze ukarały już grzywnami dwa zakłady południowokoreańskiej firmy SK On, zawiesiły produkcję w części zakładu południowokoreańskiego producenta materiałów katodowych EcoPro oraz całkowicie zamknęły zakład Semcorp. Podczas kampanii wyborczej Magyar obiecał zbadać środowiskowe skutki rozwoju przemysłu bateryjnego i wprowadzić bardziej rygorystyczne normy.

Ryzyko dla łańcuchów dostaw

Semcorp produkuje 40% światowej ilości membran do akumulatorów. Jego zakład w Debreczynie jest jednym z niewielu takich dostawców poza Chinami, a produkty są wykorzystywane w produkcji baterii w Europie i Ameryce Północnej. Źródło zaznajomione z sytuacją poinformowało o zakłóceniach dostaw w jednym z zakładów LG Energy Solution w Georgii. LG Energy Solution oświadczył, że stosuje zdywersyfikowaną strategię zakupową i nie jest całkowicie zależny od zakładu Semcorp w Debreczynie.

Zaostrzenie kontroli następuje w okresie wzrostu produkcji samochodowej na Węgrzech. Według oficjalnych danych we wrześniu produkcja przemysłowa rosła w najszybszym tempie od czterech lat, przede wszystkim dzięki sektorowi motoryzacyjnemu. Zakład BMW w Debreczynie przeszedł w tym miesiącu na system trzech zmian, aby produkować nowy model elektryczny, a chińska firma CATL rozpoczęła produkcję próbną w swoim dużym zakładzie obok Semcorp.

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