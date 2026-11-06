Elektryczny hipersamochód Yangwang U9 Xtreme chińskiej firmy BYD osiągnął prędkość 503,17 km/h podczas jazdy próbnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dzięki temu stał się najszybszym seryjnym samochodem na świecie pod względem prędkości osiągniętej podczas jazdy w jednym kierunku.

Rekordowy przejazd odbył się 1 listopada na zamkniętym odcinku trasy E11 w emiracie Al-Dafra. Za kierownicą siedział niemiecki kierowca wyścigowy Mark Basseng. Wynik został uznany przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA), a samochód otrzymał również dwa rekordy Guinnessa.

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Ten hipersamochód jest wyposażony w cztery silniki elektryczne o łącznej mocy 2977 koni mechanicznych. Specjalnie dla niego opracowano opony typu semi-slick, zdolne wytrzymać ekstremalne obciążenia.

Podczas przygotowań do ustanowienia rekordu inżynierowie zoptymalizowali proces rozgrzewania akumulatora, dostosowali tylny spojler oraz ponownie skalibrowali zawieszenie. Wcześniej Yangwang U9 Xtreme pokonał tor Nürburgring w czasie 6 minut i 59 sekund.

Firma BYD planuje wyprodukować zaledwie 30 egzemplarzy tego modelu.

Źródło: Motor1

Chińska firma BYD zaprezentowała w Chinach model Seal 07 drugiej generacji, który będzie oferowany w wersji w pełni elektrycznej oraz hybrydowej typu plug-in. Cena początkowa wersji hybrydowej wynosi 139 900 juanów, czyli około 21 tys. dolarów, a wersji elektrycznej — 149 900 juanów, czyli około 22,5 tys. dolarów.

W Chinach firma BYD poinformowała o sprzedaży 4 tysięcy flagowych elektrycznych sedanów Great Han w ciągu 19 dni od rozpoczęcia sprzedaży. Model ten pojawił się na chińskim rynku 13 października jako pierwszy w pełni elektryczny flagowy sedan klasy D w gamie Dynasty.

Elektryczny hipersamochód BYD Yangwang U9 Extreme uległ wypadkowi podczas testów przy dużych prędkościach. Kierowca, według doniesień, samodzielnie opuścił pojazd i nie odniósł poważnych obrażeń.

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