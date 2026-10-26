Volkswagen rozważa wykorzystanie w masowych modelach dla Europy oprogramowania, które obecnie stosuje w samochodach na rynek chiński. Jak podaje TimesLIVE, powołując się na Manager Magazin.

Architektura dla trzech marek

Chodzi o China Electronic Architecture — system stworzony dla chińskich modeli we współpracy z lokalnym producentem samochodów elektrycznych Xpeng. Według Manager Magazin może on stać się podstawą przyszłych samochodów kluczowych marek grupy: Volkswagen, Skoda i Cupra.

Oczekuje się, że szef głównej marki Volkswagen, Thomas Schäfer, przedstawi tę propozycję kierownictwu we wtorek. Może ona objąć około trzy czwarte modeli nowej generacji tych trzech marek, które rozszerzają ofertę samochodów elektrycznych w Europie.

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Współpraca z Rivianem

Volkswagen nie skomentował doniesień. Dotychczas firma rozdzielała platformy programowe: architekturę stworzoną wspólnie z Xpeng wykorzystywano na rynku chińskim, natomiast odrębną technologię dla rynków zachodnich rozwijano z amerykańskim Rivianem.

Inwestycja Volkswagena w partnerstwo z Rivianem wynosi 5,8 mld dolarów i stanowi ważną część strategii oprogramowania dyrektora generalnego grupy Olivera Blume’a. Jednocześnie koncern miał trudności z tempem rozwoju oprogramowania: skalowanie utrudnia szeroka gama modeli — od marek masowych po Audi i Porsche — a także działalność wewnętrznego działu Cariad.

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