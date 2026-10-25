Według The Japan Times, Volkswagen planuje zbudować nową fabrykę Audi w Macon w stanie Georgia. Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Perry oświadczył, że wartość projektu wyniesie 4,2 mld dolarów, a zakład będzie mógł produkować do 200 tys. samochodów rocznie.

Trump nazwał ten projekt największą inwestycją we współczesnej historii amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Powiązał również decyzję Volkswagena ze swoją polityką celną, twierdząc, że bez ceł firma nie przyszłaby do USA.

Produkcja SUV-ów

Prezes Audi Gernot Döllner, który wystąpił razem z Trumpem, powiedział, że firma planuje produkować w Macon swoje największe i premium SUV-y. Jak zaznaczył, jest to długoterminowa inwestycja odzwierciedlająca wiarę Audi w rynek amerykański.

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Bloomberg informował wcześniej, że Volkswagen może produkować w nowym zakładzie modele Audi Q7, Q8 i Q9. Według amerykańskiego urzędnika zaznajomionego z negocjacjami budowa nowej fabryki ma rozpocząć się wkrótce.

Rozbudowa Scout Motors

Volkswagen planuje również rozbudowę fabryki Scout Motors, która powstaje w Blythewood w Karolinie Południowej. Ma to dodać 25 tys. samochodów rocznej zdolności produkcyjnej dla modelu, który nie został jeszcze określony.

Ogłoszenie nastąpiło przed wyborami środka kadencji w USA. Trump po raz drugi w ciągu dwóch tygodni odwiedził Georgię, gdzie Republikanie próbują zdobyć miejsce w Senacie zajmowane obecnie przez demokratę Jona Ossoffa.

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