Rada Ministrów Ukrainy, na wniosek Ministerstwa Kultury, zmieniła kategorię trzech miejsc pamięciz lokalnego na krajowe, w tym miejsce protestów i masowej śmierci uczestników Rewolucji Godności w rejonie alei Bohaterów Niebiańskiej Setki oraz we wschodniej części Majdanu Niepodległości w Kijowie.

Jak poinformowano we wtorek, 24 listopada, w Ministerstwie Kultury, nowy status ma na celu zachowanie przestrzeni historycznej i pamięci o wydarzeniach z lutego 2014 roku, zakazując wszelkich przebudów lub prac porządkowych na tym terenie bez zgody odpowiednich organów, a także przewiduje doprecyzowanie nazw i granic obiektów w Państwowym Rejestrze Zabytków Nieruchomych Ukrainy.

Oprócz przestrzeni pamięci w stolicy, rząd nadał status znaczenia narodowego miejscu masowych rozstrzeliwań Żydów z południa Ukrainy w latach 1941–1942 we wsi Bogdanówka w obwodzie mykolaivskim oraz dwuklasowej szkole ziemskiej z początku XX wieku we wsi Bodakowa w obwodzie poltawskim, wzniesionej według projektu architekta Opanasa Slastiona jako rzadki przykład ukraińskiego modernizmu architektonicznego.

Źródło: komunikat Ministerstwa Kultury Ukrainy.

Przypomnijmy, że 14 marca 2017 roku prezydent Ukrainy podpisał ustawę, zgodnie z którą przewiduje się przeznaczenie działki przy Alei Bohaterów Niebiańskiej Setki pod budowę Muzeum Rewolucji Godności. Projekt pomnika zostanie wybrany w ramach otwartego konkursu 13 listopada, w Dzień Godności i Wolności.

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