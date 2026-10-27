Dworzec autobusowy w Kijowie, położony w pobliżu głównego dworca kolejowego stolicy, utracił swój oficjalny status

Państwowa Służba Bezpieczeństwa Transportu Ukrainy wykreśliła dworzec autobusowy „Kijów”, położony przy ulicy Symona Petliury 32 w pobliżu Głównego Dworca Kolejowego, z oficjalnego państwowego wykazu dworców autobusowych. W związku z tym obiekt ten nie ma już prawa świadczyć usług na międzymiastowych i międzynarodowych trasach autobusowych zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach.

Właściciel dworca autobusowego jest zobowiązany w ciągu trzech dni oficjalnie powiadomić przewoźników o utracie statusu. Firmy autobusowe mają 30 dni na zwrócenie się do organizatorów przewozów w celu zmiany rozkładów jazdy i wyłączenia tego przystanku z tras.

Jednocześnie „Ukrtransbezpeka” nie podaje konkretnych przyczyn wykreślenia obiektu z rejestru ani nie precyzuje nowych miejsc wsiadania pasażerów, wzywając obywateli do wcześniejszego sprawdzania szczegółów przejazdów.

Źródło: „Ukrtransbezpeka”.

W „Ukrtransbezpeka” wezwano Ukraińców, aby nie korzystali z międzynarodowych autobusów, które reklamują „miejsca sypialne”. Według szefa służby Mykyty Lagunina w Ukrainie nie ma ani jednego certyfikowanego autobusu tego typu, a konstrukcje własnej roboty mogą stanowić poważne zagrożenie dla pasażerów.

Po raz pierwszy od 14 lat planuje się uruchomienie w Ukrainie zupełnie nowej międzyregionalnej trasy autobusowej. Teraz przewoźnik, który dostrzega popyt na przejazdy między miastami lub gminami, będzie mógł samodzielnie złożyć wniosek o utworzenie takiej trasy przez Internet. W Ministerstwie Odbudowy, Infrastruktury i Transportu twierdzą, że ma to uprościć i przyspieszyć procedurę.

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