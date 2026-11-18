Żona ukraińskiego prezentera telewizyjnego Grigorija Reshetnika, blogerka Khrystyna Reshetnik, podzieliła się swoimi odczuciami po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów, w wyniku którego doszło do wybuchu w pobliżu prywatnej szkoły w dzielnicy Pechersk, do której uczęszczają jej dzieci.

Według blogerki opuściła teren szkoły zaledwie kwadrans przed wybuchem. Podczas ataku dzieci przebywały w schronie, a starszy syn Iwan opowiedział jej, że odgłos wybuchu był niezwykle głośny.

Administracja szkoły szybko skontaktowała się z rodzicami, uspokajając ich i informując, że uczniowie są bezpieczni. Mimo że z dziećmi wszystko w porządku, kobieta przyznała, że przeżyła silny stres.

„Dziękuję szkole za natychmiastową reakcję i uspokojenie nas, bo kiedy to przeczytałam, omal nie straciłam przytomności” – zaznaczyła, dodając, że w wyniku przeżytego napięcia emocjonalnego wyraźnie przybyło jej siwych włosów.

Źródło: Khrystyna Reshetnik na Instagramie.

W Kijowie rozległ się wybuch w związku z atakiem dronów, w dzielnicy Poźnaki nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Rosyjski atak na Kijów: w czterech dzielnicach odnotowano skutki, są poszkodowani.

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