Budanow odznaczył nurków Państwowej Służby Ratowniczej za uratowanie stołecznej elektrociepłowni

Szef Biura Prezydenta Ukrainy, Kirill Budanow, osobiście wręczył odznaczenie „Ratownik Roku” podczas charytatywnej gali Golden Glove nurkom Państwowej Służby Ratowniczej – Artemowi Orłowowi, Denisowi Frolowowi i Michaiłowi Chyzhniakowi.

Nurkowie wraz z kolegami Andrijem Wlasenko i Antonem Gajtanem przeprowadzili skomplikowaną operację podwodną, przez sześć dob likwidując skutki rosyjskiego ostrzału jednej ze stołecznych elektrociepłowni przy 15-stopniowym mrozie. Dzięki zatrzymaniu krytycznego wycieku wody z uszkodzonej rury oraz naprawie sprzętu udało się zapewnić dostawy ciepła i energii elektrycznej dla tysięcy mieszkańców Kijowa.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy na Telegramie.

Przypomnijmy, że w styczniu 2026 roku oddział nurków z jednostki ratowniczo-awaryjnej specjalnego przeznaczenia Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie czerkaskim zakończył prace związane z likwidacją skutków uszkodzenia obiektu hydrotechnicznego, który zapewnia chłodzenie agregatów jednej z elektrowni cieplnych w Kijowie.

Prace prowadzono pod wodą przez sześć dob przy temperaturze powietrza sięgającej –15 °C, co wymagało od ratowników niezwykłej wytrzymałości i profesjonalizmu.

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