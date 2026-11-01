Dziennikarze opublikowali nowe śledztwo dotyczące działalności kierownictwa Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej w Kijowie, na czele której stoi Maksym Bachmatow. Aby zapewnić zatrudnienie i rezerwację odpowiedniej osoby, praktycznie zlikwidowano tam dziecięco-młodzieżową szkołę sportową.

Centralnym elementem śledztwa stały się zeznania byłego dyrektora szkoły sportowej, zasłużonego trenera Ukrainy i ojca mistrza Europy Maksyma Jakuszenki. Według jego słów presja ze strony urzędników rozpoczęła się po tym, jak odmówił zatrudnienia osoby z zewnątrz w celu uzyskania zwolnienia z mobilizacji oraz otwarcia sekcji sportu dla osób niepełnosprawnych w sytuacji całkowitego braku finansowania i środków na opłaty komunalne.

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Po odmowie kierownictwo zaczęło systematycznie wywierać presję na dyrektora, pozbawiając go premii oraz urlopu, gdy trener zamierzał wyjechać z synem na mistrzostwa Europy. O swoim zwolnieniu Jakuszenko dowiedział się przypadkowo z wiadomości telefonicznej, po czym w administracji zmieniono statut placówki i powołano nowych kierowników spośród mało znanych osób.

Oprócz presji kadrowej od kierownictwa szkoły wymagano wprowadzenia płatnych usług, mimo że placówka publiczna ma zapewniać zajęcia dzieciom bezpłatnie. Jednocześnie administracja rejonowa całkowicie ignoruje w swoich publikacjach międzynarodowe osiągnięcia sportowe wychowanków szkoły. Obecnie były dyrektor zaskarżył swoje zwolnienie w sądzie, a śledczy nadal obserwują dalszy rozwój sytuacji.

Źródło: kanał YouTube „Specjalni korespondenci”.

Wcześniej przewodniczący Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej ostro zareagował na próbę uzyskania komentarza przez dziennikarzy, których interesowała sytuacja związana z schronieniami i wykorzystaniem środków budżetowych. Otrzymawszy nieadekwatną odpowiedź, ekipa filmowa kijowskiej stacji telewizyjnej udała się na inspekcję do Lasowego Masywu, aby sprawdzić infrastrukturę komunalną i warunki życia lokalnych mieszkańców. Podczas kontroli odnotowano liczne zniszczone drogi oraz dotkliwy brak odpowiednich, bezpiecznych schronów dla ludności.

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