W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na stolicę przy użyciu dronów-kamikadze. Skutki ataku odnotowano jednocześnie w trzech dzielnicach Kijowa.

Informację tę podała policja w Kijowie.

„Uszkodzenia i zniszczenia odnotowano w dzielnicach Hołosiejowskiej, Desniańskiej i Podolskiej stolicy. Uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny, lokal biurowy, placówka medyczna oraz dziewięć zaparkowanych w pobliżu samochodów” – czytamy w oświadczeniu.

Policjanci poinformowali, że na szczęście w wyniku wrogiego ataku nikt nie ucierpiał.

„Funkcjonariusze organów ścigania nadal pracują na miejscu zdarzeń i dokumentują skutki zbrodni wojennych popełnionych przez armię Federacji Rosyjskiej” – podkreślono w policji w Kijowie.

Przypomnijmy, że w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podil.

Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało cztery osoby.

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