Adwokat Oleksij Szewczuk poinformował o powiązaniach radnego Rady Miasta Kijowa Dmytro Bilotserkowca i jego otoczenia z FSB RF, a także o schematach korupcyjnych związanych z komisją ds. gruntów Rady Miasta Kijowa.



„„Dmytro Bilotserkowec to w rzeczywistości pośrednik, przez którego przepływały wszystkie środki przeznaczone dla komisji ds. gruntów Rady Miasta Kijowa” – stwierdził Szewczuk.





Według niego środki za rozpatrywanie spraw w komisji ds. gruntów przekazywano za pośrednictwem kryptowalut na portfel Bilotserkowca, a następnie za pośrednictwem jego przyjaciela Iwana Klipy rozdzielano je jako „czarną kasę”. Adwokat twierdzi, że Klipa posiada rosyjski paszport, podróżował na Krym po 2014 roku i po rozpoczęciu pełnej inwazji oraz utrzymywał stałe kontakty z FSB RF.

Adwokat twierdzi, że kontakty z państwem-agresorem utrzymywano za pośrednictwem Iwana Klipy oraz Jewgienija Grybaczowa, który przez długi czas kierował Kijowskim Domem Przyrody. Według informacji dziennikarzy UA NEWS, Grybaczow już w 2023 roku wyjechał do Szwajcarii jako uchodźca.





Szewczuk oświadczył również, że Bilotserkowiec jest zamieszany w wywłaszczenie jego działki w dzielnicy Pozyanki oraz zablokowanie mu dostępu do Rady Miasta Kijowa po publicznych oświadczeniach dotyczących żądania pieniędzy za miejsce w partii i na sali obrad.



Warto przypomnieć, że wcześniej informowano o postępowaniach karnych i przeszukaniach prowadzonych przez Państwowe Biuro Śledcze (DBR) w sprawie pochodzenia aktywów kryptowalutowych Bilotserkowca, których wartość, według informacji publicznych, szacowano na dziesiątki milionów dolarów.



Szewczuk oświadczył, że jego słowa należy traktować jako oficjalne zgłoszenie skierowane do organów ścigania, i wezwał do wszczęcia postępowania w sprawie Bilotserkowca – w ramach postępowania prowadzonego przez DBR lub NABU.

Źródło: profile adwokata Szewczuka w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że adwokat Oleksij Szewczuk wygrał sprawę sądową przeciwko projektowi „Nasze pieniądze. Lwów”.

21 października adwokat Oleksij Szewczuk wezwał przewodniczącego Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej w Kijowie Maksyma Bachmatowa do złożenia rezygnacji po tym, jak ten publicznie obraził weterana Olega Symoroza.

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