Federalna minister spraw europejskich i zagranicznych Austrii Beate Mainl-Raisinger potwierdziła, że w wyniku rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów w czwartek, 19 listopada 2026 roku, budynek ambasady Austrii uległ uszkodzeniom.

Według minister, pomimo uszkodzeń samej placówki dyplomatycznej, nikt z pracowników ambasady nie ucierpiał. Po rozmowie z zespołem w Kijowie Beate Mainl-Raisinger wydała polecenie podjęcia dodatkowych środków w celu wzmocnienia bezpieczeństwa dyplomatów oraz podziękowała zespołowi placówki za pracę w niebezpiecznych warunkach.

Wcześniej o uszkodzeniach ambasady Austrii podczas ataku dronów na stolicę poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga. Również w Kijowie w wyniku ostrzału uszkodzony został budynek w pobliżu ambasady Holandii, a fragmenty drona spadły na teren Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Źródło: Beate Mainle-Raisinger w serwisie społecznościowym X.

W czwartek, 19 listopada 2026 roku, podczas ataku rosyjskich dronów na Kijów w dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy uszkodzona została katedra Włodzimierzowska. Poinformował o tym burmistrz Witalij Kliczko.

19 listopada Rosjanie zaatakowali Kijów dronami bojowymi. Uszkodzenia odnotowano w dzielnicach Gołosiejowskiej, Desniańskiej i Podolskiej stolicy.

Przypomnijmy, że w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podilskiej.

Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało cztery osoby.

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