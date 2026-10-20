Szef Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej ostro zareagował na próbę uzyskania komentarza przez dziennikarzy, których interesowała sytuacja dotycząca schronień oraz wykorzystania środków budżetowych.

Po otrzymaniu nieadekwatnej odpowiedzi ekipa telewizyjna z Kijowa udała się na inspekcję do Lasowego Masywu, aby sprawdzić infrastrukturę komunalną i warunki życia lokalnych mieszkańców. Podczas kontroli odnotowano liczne zniszczone drogi oraz dotkliwy brak odpowiednich, bezpiecznych schronów dla ludności.

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Zgodnie z oficjalnymi raportami administracji rejonowej w 2026 roku na budowę schronów przeznaczono 138 milionów hrywien, jednak w rzeczywistości wykorzystano mniej niż 20% tej kwoty. Obecnie w całym rejonie Desniańskim funkcjonuje tylko jedno mobilne schronisko o małej pojemności przy przystanku komunikacji miejskiej, które ponadto zostało zainstalowane ze środków prywatnych.

Mieszkańcy osiedla Lisowego zwracają uwagę, że istniejące mobilne schronisko nie jest w stanie zapewnić ochrony osobom przebywającym w domach podczas nocnych ostrzałów, a obecne warunki życia w dzielnicy porównują do walki o przetrwanie i życia w getcie. Dziennikarze ogłosili zamiar dalszego monitorowania podziału i wykorzystania każdej hrywny z budżetu oraz oczekują szczerej rozmowy z kierownictwem administracji rejonowej.

Przypomnijmy, że na stacjach pasażerskich w obwodzie kijowskim rozpoczęto montaż modułowych schronów w celu ochrony pasażerów i personelu.

Prokuratura miejska w Kijowie zwróciła się do sądu z pozwem, domagając się zobowiązania władz stolicy do podjęcia pilnych działań w celu zainstalowania mobilnych schronów w miejscach publicznych. Chodzi w szczególności o przystanki transportu publicznego, parki i skwery.

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