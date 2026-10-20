Szef dzielnicy Desnyanska w Kijowie wyzwał dziennikarzy za próbę przeprowadzenia wywiadu
Szef Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej ostro zareagował na próbę uzyskania komentarza przez dziennikarzy, których interesowała sytuacja dotycząca schronień oraz wykorzystania środków budżetowych.
Po otrzymaniu nieadekwatnej odpowiedzi ekipa telewizyjna z Kijowa udała się na inspekcję do Lasowego Masywu, aby sprawdzić infrastrukturę komunalną i warunki życia lokalnych mieszkańców. Podczas kontroli odnotowano liczne zniszczone drogi oraz dotkliwy brak odpowiednich, bezpiecznych schronów dla ludności.
Zgodnie z oficjalnymi raportami administracji rejonowej w 2026 roku na budowę schronów przeznaczono 138 milionów hrywien, jednak w rzeczywistości wykorzystano mniej niż 20% tej kwoty. Obecnie w całym rejonie Desniańskim funkcjonuje tylko jedno mobilne schronisko o małej pojemności przy przystanku komunikacji miejskiej, które ponadto zostało zainstalowane ze środków prywatnych.
Mieszkańcy osiedla Lisowego zwracają uwagę, że istniejące mobilne schronisko nie jest w stanie zapewnić ochrony osobom przebywającym w domach podczas nocnych ostrzałów, a obecne warunki życia w dzielnicy porównują do walki o przetrwanie i życia w getcie. Dziennikarze ogłosili zamiar dalszego monitorowania podziału i wykorzystania każdej hrywny z budżetu oraz oczekują szczerej rozmowy z kierownictwem administracji rejonowej.
Przypomnijmy, że na stacjach pasażerskich w obwodzie kijowskim rozpoczęto montaż modułowych schronów w celu ochrony pasażerów i personelu.
Prokuratura miejska w Kijowie zwróciła się do sądu z pozwem, domagając się zobowiązania władz stolicy do podjęcia pilnych działań w celu zainstalowania mobilnych schronów w miejscach publicznych. Chodzi w szczególności o przystanki transportu publicznego, parki i skwery.