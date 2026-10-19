Dziennikarze „Spetskor” przez wiele tygodni próbowali złapać szefa administracji rejonowej Desna w Kijowie, Maksima Bachmatowa, w miejscu pracy, aby osobiście zapytać go o aktualne problemy.

W końcu dziennikarzom udało się spotkać urzędnika na parkingu przy siedzibie administracji rejonowej. Jednak zamiast konstruktywnego dialogu rozmowa przebiegała w atmosferze krzyków, emocji i wulgarnych wyzwisk ze strony szefa rejonu.

Bahmatow stwierdził, że dziennikarze rzekomo wywierają na niego presję jako na szefa administracji rejonowej, a także oskarżył media o to, że tworzą takie historie tylko po to, by mieć materiał do publikacji.

„To jest parking służbowy Rady Rejonowej, instytucji państwowej. Jakiś człowiek z kamerą, nie wiem, kto to jest, co to jest, ale on mnie atakuje jako przewodniczącego rejonu. To jest bezpośrednia presja na przewodniczącego rejonowej administracji państwowej ze strony jakichś gównianych mediów. Gówniane media są opłacane, tworzą takie historie... Mają już materiał? I mnie to interesuje” – powiedział Bachmatow dziennikarzom.

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Przypomnijmy, że dziennikarze chcieli zadać szefowi Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej pytania dotyczące jego majątku, zobowiązań sądowych oraz stanu schronów w rejonie. Spotkanie na parkingu stało się okazją do osobistej rozmowy z urzędnikiem. W odpowiedzi na zapytania informacyjne otrzymywaliśmy pisemne odmowy.

Jak wiadomo, Bachmatow złożył pozew do sądu, ponieważ nie przyznano mu pomocy materialnej z budżetu miasta.

Bahmatow został zobowiązany do wypłacenia prawie 27 mln hrywien za spaloną budowlę.

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