Jakie usługi oferuje LEO BEAUTY CLUB w Kijowie: od pielęgnacji włosów po kosmetykę aparaturową

LEO BEAUTY CLUB — salon kosmetyczny w Kijowie, w którym łączy się pielęgnację włosów, paznokci, skóry twarzy i ciała, makijaż oraz zabiegi kosmetyczne. Salon znajduje się pod adresem: ul. Wasyla Lypkivskiego 16B, kompleks mieszkaniowy „Kwartet”. Rezerwacji zabiegów można dokonać pod numerem telefonu +38 099 444 38 45 lub poprzez Instagram @leobeautyclub.kyiv. Salon jest otwarty codziennie od 09:00 do 21:00.

W LEO BEAUTY CLUB oferowany jest szeroki wachlarz usług kosmetycznych: od strzyżenia, farbowania włosów, manicure i pedicure po profesjonalny makijaż, zabiegi kosmetyczne i zabiegi przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Osobną kategorię stanowią zabiegi na twarz i ciało z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Na specjalne okazje salon organizuje kompleksowe przygotowanie, łącząc kilka zabiegów podczas jednej wizyty.

UA.News opowiada, jakie usługi świadczy LEO BEAUTY CLUB w Kijowie i jakie obszary obejmuje działalność salonu.

Pielęgnacja włosów w LEO BEAUTY CLUB: strzyżenie, koloryzacja i odbudowa

Oferta fryzjerska LEO BEAUTY CLUB obejmuje strzyżenie, stylizację, różne techniki koloryzacji oraz profesjonalną pielęgnację włosów. Styliści pracują z włosami o różnej długości i różnego rodzaju, pomagając dobrać kształt fryzury, odcień i sposób stylizacji zgodnie z pożądanym wizerunkiem.

Wśród usług znajdują się: strzyżenie damskie, stylizacja suszarką, farbowanie odrostów i włosów na całej długości, pasemka, balayage oraz ombre. W salonie wykonuje się również koloryzację techniką Airtouch, która pozwala tworzyć płynne przejścia między odcieniami oraz wielowymiarowy kolor bez ostrych granic między rozjaśnionymi a naturalnymi pasmami.

Aby dopełnić stylizację, mistrzowie tworzą fale w stylu plażowym, hollywoodzkie loki oraz inne warianty stylizacji. Takie fryzury nadają się na codzienne wyjścia, sesje zdjęciowe, uroczystości i wesela.

Osobnym kierunkiem jest regeneracja i pielęgnacja włosów. W pracy wykorzystuje się produkty marek Olaplex, K18, Tokio Inkarami oraz Milbon. Profesjonalne protokoły pielęgnacyjne mają na celu poprawę kondycji włosów, utrzymanie ich gładkości i zadbanego wyglądu. Stylista dobiera zabieg z uwzględnieniem struktury włosów, ich stanu oraz historii farbowania.

Manicure i pedicure w LEO BEAUTY CLUB: od klasycznej pielęgnacji po stylizację paznokci

Oferta usług paznokciowych w LEO BEAUTY CLUB obejmuje manicure, pedicure, lakierowanie żelowe, przedłużanie oraz stylizację paznokci. Styliści zajmują się zarówno stonowanymi stylizacjami na co dzień, jak i wyrazistymi stylizacjami paznokci na specjalne okazje.

W salonie wykonuje się manicure autorski, manicure z lakierem hybrydowym, klasyczną i mieszaną pielęgnację paznokci, a także pedicure. Przedłużanie pozwala zmienić długość i kształt paznokci, a stylizacja uzupełnia efekt o elementy dekoracyjne — od minimalistycznych detali po bardziej skomplikowane kompozycje.

Do pielęgnacji płytki paznokcia stosuje się IBX — system mający na celu utrzymanie jej dobrego stanu. Zabieg ten włącza się do pielęgnacji paznokci wymagających dodatkowej uwagi. Stylistka ocenia ich stan i określa, czy taka opcja odpowiada potrzebom klientki.

Manicure i pedicure również stają się częścią kompleksowej wizyty kosmetycznej. Łączy się je z stylizacją włosów, regulacją brwi, makijażem i innymi zabiegami, aby w ciągu jednego dnia stworzyć kompletny wizerunek.

Makijaż na co dzień i na specjalne okazje w LEO BEAUTY CLUB

W LEO BEAUTY CLUB wykonujemy profesjonalny makijaż na różne rodzaje wydarzeń. Usługa obejmuje makijaż dzienny, wieczorowy, koktajlowy i świąteczny, a także makijaż dla panien młodych.

Makijaż dzienny nadaje się na spotkania, do pracy, na sesje zdjęciowe i inne sytuacje, w których potrzebna jest dopracowana stylizacja z umiarkowanymi akcentami. Warianty wieczorowe i koktajlowe zakładają bardziej wyraziste podkreślenie oczu, ust i innych rysów twarzy, dostosowane do stylu wydarzenia.

Osobną kategorią jest makijaż ślubny. Wizażystka pracuje nad wizerunkiem panny młodej, uwzględniając fryzurę, styl sukni, formę ceremonii oraz życzenia klientki. Kompleksowe przygotowanie pomaga dopracować wszystkie szczegóły i uzyskać spójny efekt.

Stylizacja brwi i rzęs w LEO BEAUTY CLUB

W zakresie pielęgnacji brwi i rzęs LEO BEAUTY CLUB oferuje korekcję kształtu brwi, laminowanie i farbowanie brwi, laminowanie rzęs, farbowanie rzęs oraz zabieg Lash Botox.

Korekcja pomaga nadać brwiom pożądany kształt, a farbowanie sprawia, że ich odcień staje się bardziej wyrazisty. Podczas laminowania specjalista pracuje zgodnie z kierunkiem włosków, dzięki czemu brwi zyskują bardziej uporządkowany wygląd. Efekt zależy od naturalnej gęstości, struktury włosków oraz wybranej techniki.

Laminowanie rzęs ma na celu nadanie im podkręcenia, a farbowanie podkreśla ich kolor. Lash Botox uzupełnia program pielęgnacji rzęs. Przed zabiegiem specjalista bierze pod uwagę wrażliwość oczu oraz możliwe reakcje na środki kosmetyczne.

Stylizacja brwi i rzęs nadaje się zarówno do regularnej pielęgnacji, jak i do przygotowań do świąt, sesji zdjęciowych i innych ważnych wydarzeń.

Kosmetologia w LEO BEAUTY CLUB: oczyszczanie, peelingi i pielęgnacja skóry

Oferta kosmetyczna LEO BEAUTY CLUB obejmuje zabiegi oczyszczające skórę, pielęgnujące jej strukturę oraz zapewniające jej zadbany wygląd. W salonie wykonuje się głębokie oczyszczanie twarzy, hydropeeling, peelingi chemiczne, zabiegi PRX-T33, zabiegi Casmara oraz terapię mikroprądową.

Głębokie oczyszczanie twarzy ma na celu usunięcie zanieczyszczeń i nadmiaru sebum. Technika zabiegu jest dobierana odpowiednio do rodzaju i aktualnego stanu skóry. Hydropiling łączy oczyszczanie i złuszczanie ze specjalnymi preparatami pielęgnacyjnymi, pomagając zachować gładkość i świeży wygląd twarzy.

Peelingi chemiczne stosuje się w celu kontrolowanego złuszczania powierzchniowych warstw skóry. Skład i głębokość działania zależą od indywidualnych cech, wrażliwości skóry oraz potrzeb kosmetycznych. PRX-T33 to odrębny zabieg, który przeprowadza się po ocenie stanu skóry i ustaleniu odpowiednich wskazań.

Protokoły pielęgnacyjne Casmara uzupełniają ofertę zabiegów kosmetycznych. W salonie przeprowadza się również terapię mikroprądową, podczas której wykorzystuje się słabe impulsy elektryczne. Konkretny zabieg dobiera się zgodnie z potrzebami skóry i zaleceniami specjalisty.

Przed zabiegiem kosmetycznym ważne jest, aby poinformować specjalistę o reakcjach alergicznych, nadwrażliwości, pielęgnacji domowej oraz niedawno przeprowadzonych zabiegach. Pomaga to dobrać odpowiedni protokół i uwzględnić ewentualne ograniczenia.

Medycyna estetyczna w LEO BEAUTY CLUB: konsultacje i indywidualne protokoły

Kierunek medycyny estetycznej w LEO BEAUTY CLUB obejmuje konsultacje lekarskie, zabiegi iniekcyjne oraz protokoły liftingujące. W ramach działalności stosowane są również programy z wykorzystaniem kwasu hialuronowego.

Zabiegi te wymagają wcześniejszej konsultacji. Specjalista ocenia indywidualne cechy pacjenta, doprecyzowuje oczekiwania klienta, wyjaśnia możliwe opcje i określa, czy istnieją wskazania do zastosowania konkretnej metody.

Zabiegi iniekcyjne oraz metody korekcji poszczególnych rysów twarzy dobierane są indywidualnie. Przed zabiegiem ważne jest omówienie oczekiwanego rezultatu, przeciwwskazań, możliwych reakcji niepożądanych oraz zaleceń dotyczących rekonwalescencji.

Dla osób, które po raz pierwszy rozważają zabiegi estetyczne, konsultacja pomaga określić odpowiedni sposób postępowania oraz uzyskać informacje na temat specyfiki wybranej metody.

Pielęgnacja ciała w LEO BEAUTY CLUB: okłady, masaż modelujący i drenaż limfatyczny

Oferta zabiegów pielęgnacyjnych w LEO BEAUTY CLUB obejmuje okłady AROSHA, masaż modelujący, drenaż limfatyczny oraz zabiegi przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Okłady AROSHA są częścią programów pielęgnacji ciała. Zabiegi przeprowadza się przy użyciu specjalistycznych preparatów zgodnie z wybranym protokołem. Masaż modelujący ma na celu poprawę konturów ciała i wyglądu skóry. Techniki drenażu limfatycznego stosuje się w ramach odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, z uwzględnieniem indywidualnego stanu klienta.

Wśród technologii aparaturowych do pielęgnacji ciała znajdują się Endosphera i ICOONE, które wykorzystują różne metody oddziaływania mechanicznego i masażu. W salonie stosuje się również systemy Robolex i Ulfit — przeznaczone do zabiegów mających na celu korektę konturów ciała i poprawę wyglądu skóry.

Metody aparaturowa różnią się zasadą działania, wskazaniami i ograniczeniami. Przed rozpoczęciem cyklu zabiegów specjalista ocenia potrzeby klienta i określa odpowiedni format zabiegu.

Kosmetyka aparaturowa w LEO BEAUTY CLUB: technologie dla twarzy i ciała

Osobnym kierunkiem działalności LEO BEAUTY CLUB jest kosmetologia aparaturowa. W pracy wykorzystuje się technologie do oczyszczania i pielęgnacji skóry, korekcji jej tekstury i kolorytu, a także zabiegi na ciało. Sprzęt jest rozmieszczony w różnych lokalizacjach salonu w Kijowie.

Do oczyszczania i nawilżania skóry stosuje się HydraFacial. Jest to wieloetapowy zabieg, który łączy oczyszczanie, złuszczanie oraz nakładanie preparatów pielęgnacyjnych. Jego protokół dostosowuje się do potrzeb skóry.

CooLifting łączy chłodzenie z ukierunkowanym podawaniem serum. Dermadrop wykorzystuje technologię dostarczania aktywnych składników kosmetycznych. Lase MD to frakcyjna technologia laserowa stosowana w zabiegach mających na celu poprawę tekstury i kolorytu skóry.

Do korekcji zmian pigmentacyjnych i widocznych zmian naczyniowych stosuje się Lumecca — system intensywnego światła pulsacyjnego. Virtue RF łączy technologię mikroigłową z działaniem fal radiowych. Zabiegi te przeprowadza się po ocenie stanu skóry i ustaleniu wskazań.

W salonie stosuje się również Geneo+ — system kompleksowej pielęgnacji, który łączy kilka technologii, w tym działanie częstotliwości radiowej, zabiegi ultradźwiękowe oraz oświetlenie diodowe.

Do zabiegów na ciało stosuje się urządzenia Endosphera Evolution, ICOONE, Robolex oraz Ulfit. Osobnym kierunkiem działalności jest laserowe usuwanie niechcianego owłosienia za pomocą urządzenia Candela.

W LEO BEAUTY CLUB stosuje się również urządzenie Accuret do usuwania poszczególnych zmian skórnych po profesjonalnej ocenie. Zabiegi te wymagają wcześniejszej konsultacji i określenia charakteru zmiany.

Kompleksowe dni piękności i przygotowania do ślubu w LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB organizuje kompleksowe dni piękna, podczas których kilka zabiegów łączy się w ramach jednej wizyty. Oferta obejmuje programy półdniowe, pełny Signature Day oraz Bridal Signature Day dla narzeczonych.

Kompleksowa pielęgnacja pozwala połączyć zabiegi na włosy, skórę, paznokcie oraz makijaż. Kolejność etapów jest planowana z wyprzedzeniem, aby skoordynować czas i przygotować spójny wizerunek.

Szczególnej koordynacji wymaga dzień ślubu. Fryzura, makijaż i inne elementy wizerunku muszą odpowiadać stylowi panny młodej i współgrać ze sobą. Wcześniejsze przygotowania pomagają określić listę zabiegów, czas trwania przygotowań oraz czas przeznaczony na każdy etap.

Kompleksowe pakiety nadają się również na urodziny, sesje zdjęciowe i inne wyjątkowe okazje. Prywatna przestrzeń i uzgodniony program pozwalają poświęcić kilka godzin na pielęgnację bez konieczności rozdzielania zabiegów na różne wizyty.

Jak zapisać się do LEO BEAUTY CLUB w Kijowie

LEO BEAUTY CLUB łączy w sobie kilka dziedzin — od strzyżenia, koloryzacji, manicure i makijażu po kosmetologię, medycynę estetyczną oraz zabiegi aparaturową pielęgnację twarzy i ciała. W salonie można skorzystać z pojedynczego zabiegu lub zorganizować kompleksową wizytę dostosowaną do własnych potrzeb.

Zabiegi kosmetyczne i zabiegi z użyciem aparatury dobierane są z uwzględnieniem indywidualnych cech. Przed umówieniem wizyty specjalista pomaga określić odpowiedni format zabiegu, wyjaśnia jego specyfikę oraz czas trwania. Zabiegi iniekcyjne wymagają wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.

Salon LEO BEAUTY CLUB znajduje się w Kijowie pod adresem: ul. Wasyla Lypkivskiego 16B, kompleks mieszkaniowy „Kwartet”. Salon jest otwarty codziennie od 09:00 do 21:00.

Numer telefonu do umawiania wizyt: +38 099 444 38 45.

Instagram: @leobeautyclub.kyiv.

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