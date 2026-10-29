Według stanu na poranek 29 października w Kijowie odnotowuje się przeważnie dobrą jakość powietrza, choć w niektórych obszarach stacje monitorujące wskazują umiarkowane wartości. Sytuację można śledzić na bieżąco za pomocą serwisów SaveEcoBot, LUN Miasto AIR oraz Aqicn.

Wyniki na różnych mapach mogą się nieco różnić, ponieważ serwisy korzystają z własnych sieci stacji i metod przetwarzania danych. Dlatego przy ocenie sytuacji warto brać pod uwagę ogólną dynamikę oraz wskaźniki w konkretnej dzielnicy, a nie jedną pojedynczą wartość.

Sytuacja dotycząca jakości powietrza może zmieniać się w ciągu dnia. Przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz warto sprawdzić aktualne wskaźniki.

Interaktywna mapa SaveEcoBot pokazuje poziom jakości powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. Serwis wykorzystuje dane z sieci internetowych stacji monitorujących, z których część działa w czasie rzeczywistym.

O godz. 07:00 29 października 2026 r. ogólnie w Kijowie jakość powietrza jest dobra. Jednocześnie wskaźniki w poszczególnych dzielnicach mogą ulegać zmianom w ciągu dnia.

Najniższy wskaźnik zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Obolonska — 28 AQI. Najwyższy, umiarkowany poziom zanieczyszczenia obserwuje się w dzielnicach Podilskiej i Sviatoshynskiej — 61 AQI.

Mapa Aqicn pokazuje wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i umożliwia przeglądanie wyników z poszczególnych stacji monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę od dobrego do niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia.

System LUN Miasto AIR mierzy stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI. Im wyższa wartość AQI, tym wyższy poziom zanieczyszczenia.

Jeśli wskaźniki jakości powietrza uległy pogorszeniu, warto ograniczyć przebywanie na zewnątrz i w miarę możliwości pozostać w pomieszczeniu. Okna i drzwi najlepiej zamknąć, a mieszkanie przewietrzyć dopiero po poprawie sytuacji.

Zaleca się unikanie wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza. W pomieszczeniu należy ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz. Jeśli dysponujemy oczyszczaczem powietrza, można go używać zgodnie z instrukcją producenta.

Osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze powinny zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na swoje samopoczucie.

Źródło: Glavkom

Przypomnijmy, że 28 października w Kijowie odnotowano niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza na jednej z ulic.

Wcześniej KMDA zdementowała informacje o awarii zasilania w centrum Kijowa.

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