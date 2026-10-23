Jakość powietrza w Kijowie 23 października miejscami uległa pogorszeniu

Według stanu na poranek 23 października 2026 r. w Kijowie dominuje umiarkowany poziom zanieczyszczenia powietrza, jednak w niektórych dzielnicach odnotowano szkodliwe wskaźniki. Sytuacja w zakresie jakości powietrza różni się w zależności od części miasta.

Wartości na różnych mapach mogą się nieco różnić, ponieważ serwisy korzystają z własnych sieci stacji pomiarowych i metod przetwarzania danych. Dlatego przy ocenie sytuacji warto wziąć pod uwagę ogólną dynamikę oraz wskaźniki w konkretnej dzielnicy.

Sytuacja dotycząca jakości powietrza może zmieniać się w ciągu dnia. Przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz warto sprawdzić aktualne wskaźniki.

Interaktywna mapa SaveEcoBot pokazuje poziom jakości powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. System gromadzi dane z sieci internetowych stacji monitorujących.

O godz. 07:00 23 października 2026 r. ogólna jakość powietrza w Kijowie jest dobra. Jednocześnie w poszczególnych dzielnicach odnotowano wyższe wskaźniki zanieczyszczenia.

Najniższy wskaźnik zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Desniańska — 27 AQI. W dzielnicach Solomianska i Sviatoshynska wskaźniki wynosiły odpowiednio 85 i 71 AQI.

Najwyższy wskaźnik odnotowano przy ulicy Iwana Pułuja 1 — 169 AQI.

Podwyższone wskaźniki odnotowano również przy alei Akademika Glushkova 2K12 oraz przy alei Unii Europejskiej — 108 AQI.

Mapa Aqicn pokazuje wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i umożliwia przeglądanie wyników z poszczególnych stacji monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę od dobrego do niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia.

System LUN Miasto AIR mierzy stężenie drobnoziarnistych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom zanieczyszczenia.

Jeśli wskaźniki zanieczyszczenia rosną, warto ograniczyć przebywanie na zewnątrz i, jeśli to możliwe, pozostać w pomieszczeniu. Okna i drzwi najlepiej zamknąć, a pomieszczenie przewietrzyć dopiero po poprawie sytuacji.

Zaleca się również unikanie wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu. W pomieszczeniu należy ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz. Jeśli posiadamy oczyszczacz powietrza, można go używać zgodnie z instrukcją producenta.

Osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze powinny zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na swoje samopoczucie.

Źródło: Glavkom

Przypominamy, że Most Południowy w Kijowie został otwarty dla ruchu w obu kierunkach.

Wcześniej, 22 października około godziny 11:00, w Kijowie wstrzymano ruch na Moście Południowym w obu kierunkach.

Wcześniej Rosja zaatakowała Most Południowy w Kijowie podczas kursowania metra.

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