Jakość powietrza w Kijowie 24 października: gdzie jest najczystsze według wskaźników

Według stanu na poranek 24 października 2026 r. w Kijowie utrzymuje się dobry poziom jakości powietrza. Stacje monitorujące nie odnotowują znaczącego zanieczyszczenia, jednak wskaźniki mogą się różnić w zależności od dzielnicy stolicy.

Według danych SaveEcoBot, o godz. 08:00 najniższy wskaźnik zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicach Dnieprowskiej i Desniańskiej — po 18 AQI. Najwyższy wskaźnik spośród wymienionych dzielnic odnotowano w dzielnicy Solomianskiej — 50 AQI.

Wartości na różnych mapach monitoringu mogą się nieco różnić, ponieważ serwisy korzystają z własnych sieci stacji pomiarowych i metod przetwarzania informacji. Dlatego przy ocenie sytuacji warto brać pod uwagę nie tylko jedną wartość, ale także ogólną dynamikę oraz dane dotyczące konkretnej dzielnicy.

Jakość powietrza może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz warto sprawdzić aktualne wskaźniki.

Poziom zanieczyszczenia atmosfery w stolicy można śledzić za pomocą kilku serwisów.

SaveEcoBot — pokazuje poziom jakości powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. Serwis gromadzi informacje z sieci internetowych stacji monitorujących, z których część przekazuje dane w czasie rzeczywistym.

Aqicn — wyświetla wskaźnik jakości powietrza w poszczególnych stacjach monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę od dobrego do niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia.

LUN Miasto AIR — mierzy stężenie drobnoziarnistych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI.

Im wyższy wskaźnik AQI, tym bardziej zanieczyszczone jest powietrze. Jednocześnie, aby w pełni ocenić sytuację, należy wziąć pod uwagę, jakie konkretnie substancje zanieczyszczające mierzy stacja oraz kiedy dane zostały zaktualizowane.

Jeśli wskaźniki zanieczyszczenia rosną, warto ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu i, jeśli to możliwe, pozostać w pomieszczeniu.

Specjaliści zalecają:

zamknąć okna i drzwi , aby ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza do mieszkania;

odłożyć na później intensywny wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza;

w razie potrzeby korzystać z oczyszczacza powietrza zgodnie z instrukcją producenta;

wietrzyć pomieszczenia po poprawie jakości powietrza na zewnątrz.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze. Zaleca się im śledzenie wyników pomiarów oraz własnego samopoczucia.

Stan na poranek 23 października 2026 r. w Kijowie dominował umiarkowany poziom zanieczyszczenia powietrza, jednak w niektórych dzielnicach odnotowano szkodliwe wskaźniki. Sytuacja dotycząca jakości powietrza różni się w zależności od części miasta.

Przypomnijmy, że Most Południowy w Kijowie został otwarty dla ruchu w obu kierunkach.

Wcześniej, 22 października około godziny 11:00, w Kijowie wstrzymano ruch na Moście Południowym w obu kierunkach.

Wcześniej Rosja zaatakowała Most Południowy w Kijowie podczas kursowania metra.

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