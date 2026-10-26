Jakość powietrza w Kijowie 26 października miejscami uległa pogorszeniu

Według stanu na poranek 26 października 2026 r. w Kijowie przeważa umiarkowany poziom jakości powietrza, jednak w niektórych dzielnicach odnotowano szkodliwe wskaźniki.

Wyniki na różnych mapach mogą się nieco różnić, ponieważ serwisy korzystają z własnych sieci stacji pomiarowych i metod przetwarzania danych. Dlatego przy ocenie sytuacji warto brać pod uwagę ogólną dynamikę oraz wyniki w konkretnej dzielnicy, a nie jedną pojedynczą wartość.

Sytuacja dotycząca jakości powietrza może zmieniać się w ciągu dnia. Przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz warto sprawdzić aktualne wskaźniki.

Interaktywna mapa SaveEcoBot pokazuje poziom jakości powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. Serwis wykorzystuje dane z sieci internetowych stacji monitorujących, z których część działa w czasie rzeczywistym.

O godz. 07:00 26 października 2026 r. ogólna jakość powietrza w Kijowie jest dobra. Jednocześnie wskaźniki w poszczególnych dzielnicach mogą ulegać zmianom w ciągu dnia.

Najniższy wskaźnik zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Pecherska — 21 AQI. W dzielnicach Solomianska i Podil odnotowano umiarkowany poziom zanieczyszczenia — odpowiednio 81 i 59 AQI.

Najwyższy poziom zanieczyszczenia odnotowano przy ulicy Iwana Pułuja 1 — 264 AQI, co odpowiada poziomowi bardzo szkodliwemu.

Umiarkowany poziom zanieczyszczenia odnotowano między innymi pod następującymi adresami: ul. Hryhorowicza-Barskiego 5 — 66 AQI, ul. Turivska 28 — 59 AQI, aleja Akademika Hłuszka 2K12 — 56 AQI oraz zjazd Włodzimierowski — 51 AQI.

Mapa Aqicn pokazuje wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i umożliwia przeglądanie odczytów z poszczególnych stacji monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę od dobrego do niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia.

System LUN Miasto AIR mierzy stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI. Im wyższa wartość AQI, tym większy poziom zanieczyszczenia.

Jeśli jakość powietrza uległa pogorszeniu, warto ograniczyć przebywanie na zewnątrz i w miarę możliwości pozostać w pomieszczeniu. Okna i drzwi najlepiej zamknąć, a pomieszczenia przewietrzyć dopiero po poprawie sytuacji.

Zaleca się również unikanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza. W pomieszczeniu należy ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz. Jeśli dysponujemy oczyszczaczem powietrza, można go używać zgodnie z instrukcją producenta.

Osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze powinny zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na swoje samopoczucie.

Źródło: Glavkom

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