Jakość powietrza w Kijowie 27 października: gdzie występuje niebezpieczne zanieczyszczenie i jak sprawdzić wskaźniki

Według stanu na poranek 27 października 2026 r. ogólna sytuacja dotycząca jakości powietrza w Kijowie pozostaje stosunkowo zadowalająca, jednak na niektórych stacjach pomiarowych odnotowano szkodliwe i niebezpieczne wskaźniki. W szczególności na ulicy Iwana Pułuja poziom zanieczyszczenia osiągnął 367 AQI.

Zmiany można śledzić w czasie rzeczywistym za pomocą serwisów SaveEcoBot, LUN Miasto AIR oraz Aqicn.

Dane z różnych serwisów mogą się różnić, ponieważ korzystają one z własnych sieci stacji monitorujących oraz metod przetwarzania informacji. Dlatego przy ocenie sytuacji warto brać pod uwagę wskaźniki w konkretnej dzielnicy oraz ich zmiany w ciągu dnia.

Interaktywna mapa SaveEcoBot przedstawia poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. System gromadzi dane z sieci internetowych stacji monitorujących.

Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie, o godz. 07:00 27 października najniższe spośród podanych wskaźników odnotowano w dzielnicach Darnyckiej i Desniańskiej — po 77 AQI. W dzielnicy Solomianskiej poziom wynosił około 95 AQI, jednak na jednej ze stacji odnotowano znacznie wyższy wskaźnik.

W szczególności podano następujące dane:

ulica Iwana Pułuja 1 — 367 AQI ;

ul. Igora Turchyna, 11 — 154 AQI;

aleja Akademika Glushkova, 2K12 — 153 AQI;

ul. Ronalda Reagana, 9G — 152 AQI;

ul. Szczusiewa 21 — 151 AQI.

Aktualne wartości można sprawdzić na mapie SaveEcoBot.

Serwis Aqicn pokazuje wskaźnik jakości powietrza w poszczególnych stacjach monitoringu i pozwala śledzić zmiany w czasie rzeczywistym.

LUN Miasto AIR mierzy stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także wyświetla temperaturę i wilgotność. Dane ze stacji można przeglądać na interaktywnej mapie w formacie AQI.

Im wyższy wskaźnik AQI, tym bardziej zanieczyszczone jest powietrze. Jednocześnie odczyty z pojedynczej stacji niekoniecznie odzwierciedlają sytuację w całej okolicy, dlatego przed wyjściem na ulicę warto sprawdzić dane z okolic miejsca, w którym się znajdujesz.

Jeśli stacje monitorujące odnotowują wysoki poziom zanieczyszczenia, warto przestrzegać kilku zaleceń:

Ograniczyć długotrwałe przebywanie na świeżym powietrzu , zwłaszcza w pobliżu miejsc o wysokich wskaźnikach zanieczyszczenia.

Ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha więcej powietrza.

W przypadku znacznego zanieczyszczenia należy zamknąć okna i drzwi, aby ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń.

Jeśli dysponują Państwo oczyszczaczem powietrza, należy go używać zgodnie z instrukcją producenta.

Należy śledzić aktualizacje serwisów monitorujących i wznowić wietrzenie, gdy powietrze na zewnątrz stanie się czystsze.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z chorobami układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze. W przypadku wystąpienia duszności, silnego kaszlu lub innych nietypowych objawów należy opuścić obszar zanieczyszczenia i w razie potrzeby zwrócić się o pomoc medyczną.

Ponieważ jakość powietrza może zmieniać się w ciągu dnia, przed dłuższym przebywaniem na świeżym powietrzu zaleca się sprawdzenie aktualnych danych z monitoringu.

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