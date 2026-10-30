Jakość powietrza w Kijowie 30 października 2026 r.: które dzielnice mają najlepsze wyniki

Według stanu na poranek 30 października w Kijowie odnotowuje się przeważnie dobrą jakość powietrza. Jednocześnie w niektórych dzielnicach stolicy stacje monitorujące wskazują umiarkowany poziom zanieczyszczenia.

Dane dotyczące stanu powietrza w różnych częściach miasta można sprawdzać w czasie rzeczywistym za pomocą serwisów SaveEcoBot, LUN Miasto AIR oraz Aqicn. Pozwalają one śledzić odczyty ze stacji monitorujących i określić, w których dzielnicach stolicy panują obecnie najkorzystniejsze warunki do oddychania.

Co pokazują mapy monitorowania jakości powietrza

Wyniki na różnych mapach mogą się nieco różnić, ponieważ serwisy korzystają z własnych sieci stacji i metod przetwarzania danych. Dlatego przy ocenie sytuacji warto zwracać uwagę na ogólną dynamikę i wskaźniki w konkretnej dzielnicy, a nie na jedną pojedynczą wartość.

Sytuacja dotycząca jakości powietrza może zmieniać się w ciągu dnia. Przed dłuższym pobytem na świeżym powietrzu warto sprawdzić aktualne wskaźniki.

Jakość powietrza w Kijowie 30 października: SaveEcoBot

Interaktywna mapa SaveEcoBot pokazuje poziom jakości powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. SaveEcoBot wykorzystuje dane z sieci internetowych stacji monitorujących; w przypadku Kijowa system gromadzi informacje z setek stacji, z których część działa w czasie rzeczywistym.





O godz. 07:00 30 października 2026 r. ogólna jakość powietrza w Kijowie jest dobra. Jednocześnie wskaźniki w poszczególnych dzielnicach mogą ulegać zmianom w ciągu dnia.

Najniższy wskaźnik zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicach Obolonskiej i Dnieprowskiej – 27 AQI. Najwyższy, umiarkowany poziom zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicach Podolskiej i Swiatoszyńskiej – 52 AQI.

Mapa zanieczyszczenia powietrza w Kijowie 30 października: Aqicn

Mapa Aqicn pokazuje wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i umożliwia przeglądanie odczytów z poszczególnych stacji monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę od poziomu „dobry” do „niebezpiecznego”.





Jakość powietrza w Kijowie 30 października: LUN Miasto AIR

System LUN Miasto AIR mierzy stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI. Im wyższa wartość AQI, tym wyższy poziom zanieczyszczenia.

Co zrobić, jeśli jakość powietrza się pogorszyła

Jeśli wskaźniki jakości powietrza uległy pogorszeniu, warto ograniczyć przebywanie na zewnątrz i w miarę możliwości pozostać w pomieszczeniu. Okna i drzwi najlepiej zamknąć, a dopływ świeżego powietrza zapewnić dopiero po poprawie sytuacji.

Zaleca się również unikanie wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza. W pomieszczeniu należy ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz. Jeśli posiadamy oczyszczacz powietrza, można go używać zgodnie z instrukcją producenta.

Osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze powinny zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na swoje samopoczucie.

Jakość powietrza w Kijowie w poszczególnych dzielnicach: dane z 29 października 2026 r.

Przypomnijmy, że 28 października w Kijowie odnotowano niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza na jednej z ulic.

Wcześniej Zarząd Miasta Kijowa (KMDA) zdementował informacje o awarii zasilania w centrum Kijowa.

W dzielnicy Solomjanska w Kijowie spłonęły dwa autobusy.

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