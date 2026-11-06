Jakość powietrza w Kijowie 6 listopada: które dzielnice mają wyższe wskaźniki zanieczyszczenia

Według stanu na poranek 6 listopada w Kijowie ogólnie odnotowuje się dobrą jakość powietrza, choć w niektórych dzielnicach stacje monitorujące wskazują nieco wyższe wartości wskaźnika zanieczyszczenia. Najlepsze wyniki odnotowano w dzielnicach Pecherskiej i Desniańskiej, natomiast najwyższy wskaźnik spośród podanych danych odnotowano w dzielnicy Swiatoszyńskiej.

Gdzie obecnie najłatwiej się oddycha i jak śledzić sytuację w czasie rzeczywistym za pomocą serwisów SaveEcoBot, LUN Miasto AIR oraz Aqicn.

Wyniki na różnych mapach mogą się nieco różnić, ponieważ serwisy korzystają z własnych sieci stacji pomiarowych i metod przetwarzania danych. Dlatego przy ocenie sytuacji warto brać pod uwagę ogólną dynamikę i wartości w konkretnej dzielnicy, a nie opierać się wyłącznie na jednym wskaźniku.

Jakość powietrza może zmieniać się w ciągu dnia. Przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz warto sprawdzić aktualne dane z monitoringu.

Jakość powietrza w Kijowie 6 listopada: dane SaveEcoBot

Interaktywna mapa SaveEcoBot przedstawia poziom jakości powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. Serwis wykorzystuje dane z sieci internetowych stacji monitorujących. W przypadku Kijowa system gromadzi informacje z setek stacji, z których część działa w trybie czasu rzeczywistego.

O godz. 07:00 6 listopada 2026 r. ogólny stan powietrza w stolicy oceniono jako dobry.

Według danych z monitoringu najniższe wartości wskaźnika zanieczyszczenia odnotowano w następujących dzielnicach:

dzielnica Pecherska — 12 AQI;

Dessnyanskyj — 13 AQI.

Najwyższy spośród wymienionych wskaźników odnotowano w dzielnicy Swiatoszyńskiej — 39 AQI, co również odpowiada dobremu poziomowi jakości powietrza.

Jednocześnie dane dotyczące dzielnicy Podilskiej nie są aktualizowane z przyczyn technicznych.

Jak sprawdzić jakość powietrza za pomocą serwisów Aqicn i LUN Misto AIR

Mapa Aqicn pokazuje wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i umożliwia przeglądanie wyników z poszczególnych stacji monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę obejmującą poziomy od „dobrego” do „niebezpiecznego” zanieczyszczenia.

System LUN Miasto AIR mierzy stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI.

Należy pamiętać, że im wyższa wartość wskaźnika AQI, tym większy poziom zanieczyszczenia powietrza. Aby ocenić sytuację, warto porównać wyniki kilku serwisów i sprawdzić dane ze stacji znajdujących się najbliżej miejsca, w którym się znajdujesz.

Jeśli wskaźniki zanieczyszczenia rosną, warto ograniczyć przebywanie na zewnątrz i, jeśli to możliwe, pozostać w pomieszczeniu. Okna i drzwi najlepiej zamknąć, a mieszkanie przewietrzyć dopiero po poprawie sytuacji.

Zaleca się również:

unikać intensywnego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu , ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza;

w miarę możliwości ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza z ulicy do pomieszczeń;

używać oczyszczacza powietrza zgodnie z instrukcją producenta, jeśli taki posiadamy;

śledzić aktualne wyniki pomiarów oraz własne samopoczucie.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze.

Według stanu na poranek 4 listopada 2026 r. w stolicy ogólnie odnotowano dobrą jakość powietrza. Jednocześnie w niektórych rejonach Kijowa stacje monitorujące wskazują umiarkowany poziom zanieczyszczenia.

Czytaj nas na