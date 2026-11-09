Jakość powietrza w Kijowie 9 listopada: gdzie jest najczystsze i co pokazują stacje monitorujące
W Kijowie, według stanu na poranek 9 listopada, utrzymuje się dobry poziom jakości powietrza. Stacje monitorujące nie odnotowują znaczącego zanieczyszczenia, choć wskaźniki w różnych dzielnicach stolicy nieco się różnią.
Gdzie obecnie powietrze jest najczystsze i jak śledzić jego stan w czasie rzeczywistym za pomocą serwisów SaveEcoBot, LUN Miasto AIR oraz Aqicn.
Wyniki na różnych interaktywnych mapach mogą się różnić. Wynika to z faktu, że serwisy te korzystają z własnych sieci stacji monitorujących oraz metod przetwarzania informacji.
Dlatego przy ocenie sytuacji warto brać pod uwagę ogólną dynamikę zanieczyszczenia oraz dane z konkretnej dzielnicy, a nie opierać się wyłącznie na jednej wartości.
Jakość powietrza może zmieniać się w ciągu dnia. Z tego powodu przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz zaleca się sprawdzenie aktualnych wskaźników.
Jakość powietrza w Kijowie: dane SaveEcoBot
Interaktywna mapa SaveEcoBot przedstawia poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. Serwis gromadzi informacje z sieci internetowych stacji monitorujących, z których część przekazuje dane w czasie rzeczywistym.
O godz. 07:00 9 listopada 2026 r. ogólny poziom jakości powietrza w Kijowie oceniono jako dobry.
Najniższy wskaźnik zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicach Obolonskiej i Solomianskiej – 24 AQI. Najwyższy wskaźnik spośród wymienionych dzielnic odnotowano w dzielnicy Swiatoszyńskiej – 48 AQI. Jednocześnie odpowiada on również dobrej jakości powietrza.
Jak sprawdzić jakość powietrza za pomocą serwisów Aqicn i LUN Misto AIR
Mapa Aqicn pozwala śledzić wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym oraz przeglądać odczyty poszczególnych stacji monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę obejmującą poziomy od „dobrego” do „niebezpiecznego” zanieczyszczenia.
System LUN Miasto AIR mierzy stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także wyświetla temperaturę i wilgotność powietrza. Dane ze stacji są przedstawiane na interaktywnej mapie w formacie AQI.
Im wyższa wartość wskaźnika AQI, tym większy poziom zanieczyszczenia powietrza.
Jeśli wskaźniki zanieczyszczenia rosną, warto ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu i, jeśli to możliwe, pozostać w pomieszczeniu.
W szczególności zaleca się:
- zamknąć okna i drzwi, aby ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza do mieszkania;
- unikać intensywnego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza;
- w razie potrzeby korzystać z oczyszczacza powietrza zgodnie z instrukcją producenta;
- wietrzyć pomieszczenia po poprawie sytuacji i spadku poziomu zanieczyszczenia.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze. Zaleca się im uważne śledzenie wyników pomiarów oraz własnego samopoczucia.
Stan na poranek 6 listopada w Kijowie ogólnie odnotowano dobrą jakość powietrza, chociaż w niektórych dzielnicach stacje monitorujące wskazują umiarkowanie wyższe wartości wskaźnika zanieczyszczenia. Najlepsze wyniki odnotowano w dzielnicach Pecherskiej i Desniańskiej, natomiast najwyższy wskaźnik spośród podanych danych – w dzielnicy Swiatoszyńskiej.
Według stanu na poranek 4 listopada 2026 r. w stolicy ogólnie odnotowano dobrą jakość powietrza. Jednocześnie w niektórych częściach Kijowa stacje monitorujące wskazują umiarkowany poziom zanieczyszczenia.