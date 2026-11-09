Jakość powietrza w Kijowie 9 listopada: gdzie jest najczystsze i co pokazują stacje monitorujące

W Kijowie, według stanu na poranek 9 listopada, utrzymuje się dobry poziom jakości powietrza. Stacje monitorujące nie odnotowują znaczącego zanieczyszczenia, choć wskaźniki w różnych dzielnicach stolicy nieco się różnią.

Gdzie obecnie powietrze jest najczystsze i jak śledzić jego stan w czasie rzeczywistym za pomocą serwisów SaveEcoBot, LUN Miasto AIR oraz Aqicn.

Wyniki na różnych interaktywnych mapach mogą się różnić. Wynika to z faktu, że serwisy te korzystają z własnych sieci stacji monitorujących oraz metod przetwarzania informacji.

Dlatego przy ocenie sytuacji warto brać pod uwagę ogólną dynamikę zanieczyszczenia oraz dane z konkretnej dzielnicy, a nie opierać się wyłącznie na jednej wartości.

Jakość powietrza może zmieniać się w ciągu dnia. Z tego powodu przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz zaleca się sprawdzenie aktualnych wskaźników.

Jakość powietrza w Kijowie: dane SaveEcoBot

Interaktywna mapa SaveEcoBot przedstawia poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. Serwis gromadzi informacje z sieci internetowych stacji monitorujących, z których część przekazuje dane w czasie rzeczywistym.

O godz. 07:00 9 listopada 2026 r. ogólny poziom jakości powietrza w Kijowie oceniono jako dobry.

Najniższy wskaźnik zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicach Obolonskiej i Solomianskiej – 24 AQI. Najwyższy wskaźnik spośród wymienionych dzielnic odnotowano w dzielnicy Swiatoszyńskiej – 48 AQI. Jednocześnie odpowiada on również dobrej jakości powietrza.

Jak sprawdzić jakość powietrza za pomocą serwisów Aqicn i LUN Misto AIR

Mapa Aqicn pozwala śledzić wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym oraz przeglądać odczyty poszczególnych stacji monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę obejmującą poziomy od „dobrego” do „niebezpiecznego” zanieczyszczenia.

System LUN Miasto AIR mierzy stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także wyświetla temperaturę i wilgotność powietrza. Dane ze stacji są przedstawiane na interaktywnej mapie w formacie AQI.

Im wyższa wartość wskaźnika AQI, tym większy poziom zanieczyszczenia powietrza.

Jeśli wskaźniki zanieczyszczenia rosną, warto ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu i, jeśli to możliwe, pozostać w pomieszczeniu.

W szczególności zaleca się:

zamknąć okna i drzwi , aby ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza do mieszkania;

unikać intensywnego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza;

w razie potrzeby korzystać z oczyszczacza powietrza zgodnie z instrukcją producenta;

wietrzyć pomieszczenia po poprawie sytuacji i spadku poziomu zanieczyszczenia.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze. Zaleca się im uważne śledzenie wyników pomiarów oraz własnego samopoczucia.

Stan na poranek 6 listopada w Kijowie ogólnie odnotowano dobrą jakość powietrza, chociaż w niektórych dzielnicach stacje monitorujące wskazują umiarkowanie wyższe wartości wskaźnika zanieczyszczenia. Najlepsze wyniki odnotowano w dzielnicach Pecherskiej i Desniańskiej, natomiast najwyższy wskaźnik spośród podanych danych – w dzielnicy Swiatoszyńskiej.

Według stanu na poranek 4 listopada 2026 r. w stolicy ogólnie odnotowano dobrą jakość powietrza. Jednocześnie w niektórych częściach Kijowa stacje monitorujące wskazują umiarkowany poziom zanieczyszczenia.

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