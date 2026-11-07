Kijów nie będzie w stanie całkowicie zastąpić transportu elektrycznego autobusami – poinformowano w KMVA

W stolicy brakuje autobusów, aby zastąpić cały transport elektryczny, którego trasy zostały wstrzymane. Poinformował o tym 7 listopada pełniący obowiązki szefa KMVA Andrij Tkaczow w programie telewizyjnym, odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości zapewnienia połączeń autobusowych.

„Reagujemy na to elastycznie i szybko, ale rzeczywiście nie da się zastąpić całego transportu elektrycznego flotą autobusową. Rozumiemy również, że obecnie przez Most Południowy nie przejeżdża zielona linia metra, więc skierowaliśmy tam dość dużą liczbę autobusów, aby zastąpić tę trasę” – powiedział.

Tkaczow dodał, że zdarzają się również przerwy w pracy metra spowodowane skokami napięcia.

„Musimy reagować na bieżąco, zmieniać trasy, przekierowywać gdzieś flotę autobusową i tak dalej. Ale szybko reagujemy na wszystkie te sytuacje” – zapewnił szef KMVA.

Jednocześnie przypomniał, że obecnie we wszystkich dzielnicach Kijowa działają już Punkty Nieugiętości. Tkaczow poinformował, że w stolicy jest ich obecnie ponad 1500, z czego 700 to punkty prowadzone przez odpowiedzialne przedsiębiorstwa.

„Można tam naładować urządzenia i ogrzać się w razie potrzeby. Ponadto, z polecenia prezydenta, bardzo szybko, wspólnie z DTEK i Policją Narodową, monitorujemy sytuację w miejscach, gdzie brakuje zasilania elektrycznego lub wodociągowego dłużej niż jedną dobę, i szybko wysyłamy ekipy awaryjne, przeprowadzamy naprawy, bo zdajemy sobie sprawę, że w wyniku skoków napięcia zdarzają się awarie wyłączników automatycznych, ich przepalenia i tak dalej. Trzeba to szybko naprawiać” – powiedział szef KMVA, jak podaje Ukrinform.

Wcześniej Zełenski polecił przygotować rezerwowe schematy połączeń komunikacyjnych w Kijowie.

Przypomnijmy, że w nocy 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uderzyły rakietami skrzydłowymi w Most Północny w Kijowie. W wyniku nocnego ataku uszkodzono nawierzchnię wiaduktu, sieć trolejbusową oraz linię elektroenergetyczną.

W związku ze skutkami ataku rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podilski.

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