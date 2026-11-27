26 listopada 2026 r. radni Rady Miasta Kijowa opowiedzieli się za odwołaniem przewodniczącego Desniańskiej Okręgowej Administracji Państwowej Maksima Bachmatowa. Burmistrz Witalij Kliczko zlecił przygotowanie oficjalnego zwrócenia się Rady Miasta Kijowa do prezydenta Ukrainy.

Kwestię konieczności odwołania Bachmatowa poruszył na posiedzeniu plenarnym Rady Miejskiej radny z partii UDAR, Dmytro Bilotserkowec. Jak stwierdził, inicjatywę popierają radni Rady Miejskiej Kijowa reprezentujący rejon Desnyński.

„Od momentu mianowania Bachmatowa na stanowisko przewodniczącego Rady Administracji Rejonowej obserwuje się krytyczną sytuację w stosunkach kierownictwa rejonu Desnyjskiego w Kijowie z mieszkańcami i społeczeństwem, weteranami oraz zbiorowościami. Nawet pełnomocnik ds. weteranów miasta Kijowa zwrócił się do mnie w sprawie nieodpowiedniego zachowania pana Bachmatowa” – powiedział Dmytro Bilotserkowec.

Radny podkreślił również, że nie ma pełnej i systematycznej współpracy przewodniczącego rejonowej administracji państwowej ze społecznością, a zamiast tego dochodzi do licznych konfliktów. Poddał on w wątpliwość umiejętności kierownicze Maksima Bachmatowa oraz jego zdolność do właściwego wykonywania obowiązków szefa dzielnicy.

Burmistrz wyjaśnił, że mianowanie i odwołanie przewodniczących rejonowych administracji państwowych należy do kompetencji najwyższych władz państwowych. Dlatego Rada Miasta Kijowa nie może samodzielnie podjąć decyzji o odwołaniu Bachmatowa.

Jednocześnie Kliczko poparł przygotowanie oficjalnego zwrócenia się do głowy państwa.

„Proszę o przygotowanie oficjalnego wystąpienia Rady Miasta Kijowa do głowy państwa w sprawie konieczności zwolnienia Bachmatowa” – oświadczył Witalij Kliczko.

Inicjatywa radnych wynika ze skarg mieszkańców dzielnicy Desnyanskiej oraz przedstawicieli społeczności weteranów dotyczących współpracy z kierownictwem rejonowej administracji państwowej.

Apel Rady Miasta Kijowa do prezydenta ma oficjalnie poruszyć kwestię decyzji kadrowej dotyczącej Maksima Bachmatowa na szczeblu władz centralnych. Do tej pory rada miasta nie zwróciła się oficjalnie do Biura Prezydenta z wnioskiem o rozpatrzenie kwestii jego odwołania.

W ten sposób dalsza decyzja dotycząca pozostania Bachmatowa na stanowisku będzie zależała od kierownictwa państwa.

Odpowiednie zwrócenie się zainicjowano w związku ze skargami mieszkańców dzielnicy, w szczególności przedstawicieli społeczności weteranów.

Wcześniej dziennikarze projektu „Spetskor” ponownie odwiedzili Desniańską Rejonową Administrację Państwową w Kijowie, aby porozmawiać z jej szefem, Maksymem Bachmatowem. Tym razem chcieli dowiedzieć się, dlaczego pod adresem redakcji i jej dziennikarzy padają oskarżenia i wulgarne słowa, a także zadać pytania dotyczące majątku i nieruchomości urzędnika.

W przypadku dalszych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Kijów może stanąć w obliczu poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów komunalnych. Na lewym brzegu stolicy największe zagrożenia wiążą się z ogrzewaniem, natomiast na prawym – z zaopatrzeniem w wodę.

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