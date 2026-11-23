W poniedziałek, 23 listopada, w obwodzie kijowskim upamiętnia się ofiary rosyjskiego ataku, który miał miejsce dzień wcześniej. O ogłoszeniu Dnia Żałoby poinformowała służba prasowa Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

Na znak żałoby i upamiętnienia w obwodzie kijowskim flagi państwowe Ukrainy zostaną opuszczone do połowy masztu. Działalność lokali rozrywkowych zostanie ograniczona.

„Proszę o okazanie szacunku i zrozumienia w tej sprawie, a także o ograniczenie głośnego odtwarzania muzyki w obwodzie” – zaznaczył szef KOVA Timur Tkačenko.

Przypomnijmy, że 22 listopada w obwodzie kijowskim, podczas kolejnego ataku Federacji Rosyjskiej, bezzałogowy statek powietrzny uderzył w wieżowiec w miejscowości Dymer. W budynku zawaliła się klatka schodowa od pierwszego do piątego piętra. Pod gruzami pozostali ludzie. Poszukiwania prowadzą ratownicy, grupy kinologiczne i inni specjaliści; uruchomiono sztab pomocy dla mieszkańców.

Około godziny 12:00 spod gruzów zniszczonego klatki schodowej wydobyto ciało kobiety. W tym czasie za zaginionych uznano 15 osób, w tym dwoje dzieci: 12-letnią dziewczynkę i 7-letniego chłopca.

Źródło: KOVA

Przypomnijmy, że w Wysznowym wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na supermarket. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na supermarket Novus w Wyshnewe w rejonie Bucha w obwodzie kijowskim wieczorem 22 listopada wzrosła do dwóch osób, a osiem kolejnych odniosło rany.

W niedzielę wieczorem, 22 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na sklep spożywczy w miejscowości Wiszniewie w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim. Początkowo podawano, że zginęła jedna osoba, a trzech cywilów odniosło obrażenia. Pożar, który wybuchł w budynku sklepu po trafieniu, został już całkowicie ugaszony przez służby ratownicze.

Wieczorem w niedzielę, 22 listopada 2026 r., liczba ofiar rosyjskiego ataku na miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim wzrosła do trzech osób po tym, jak ratownicy wydobyli ciało kolejnej ofiary spod gruzów budynku mieszkalnego.

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