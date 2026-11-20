W Kijowie wznawia się ruch pociągu okrężnego, który pomoże pasażerom dostać się z lewego brzegu na prawy i w przeciwnym kierunku. Pociągi podmiejskie w stolicy i obwodzie również nadal kursują, poinformowała 20 listopada „Ukrzaliznytsia”.

W firmie zaznaczono, że ruch kolejowy trwa pomimo jednego z najmasowszych ataków rakietowo-dronowych. Jednocześnie kolejowcy przestrzegają wzmocnionych środków bezpieczeństwa, a w przypadku zagrożenia dla pasażerów i pracowników przeprowadzają ewakuację.

Z powodu zagrożeń z powietrza szereg pociągów ma opóźnienia. Aktualne informacje o odchyleniach od rozkładu jazdy „Ukrzaliznytsia” publikuje na specjalnej stronie internetowej: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Ponadto w wyniku rosyjskich ataków uszkodzone zostały niektóre odcinki infrastruktury kolejowej. Kolejarze już pracują nad ich odbudową, informuje „Ukrzaliznytsia”.

Przypomnijmy, że w Kijowie z powodu braku prądu wstrzymano ruch trolejbusów w trzech dzielnicach.

Przypomnijmy, że alarm powietrzny w Kijowie trwa już około sześciu godzin.

W tym kontekście okazało się, że rosyjskie pociski balistyczne uszkodziły trzy mosty w Kijowie, co utrudnia ruch między brzegami.

W Kijowie w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzony został główny budynek Uniwersytetu Dragomanowa.

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