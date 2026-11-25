Rano 25 listopada, z powodu zagrożenia z powietrza, ruch pociągów linii okrężnej został tymczasowo wstrzymany w obu kierunkach. Obecnie pociągi ponownie kursują zgodnie z trasą, jednak z powodu wymuszonej przerwy w rozkładzie nadal występują opóźnienia.

Które pociągi kursują obecnie z opóźnieniami:

B02 Sviatoszyn – Vokzalna – Darnytsia kursuje ze stacji Kijów-Wołyński z opóźnieniem 39 min.

A02 Sviatoszyn – Počajna – Darnyca kursuje ze stacji Berezestskaja z opóźnieniem 37 min.

D01 Počajna – Darnyca – Wydubicze kursuje ze stacji Počajna z opóźnieniem 35 min.

A01 Darnytsia – Wokzalna – Sviatoshyn kursuje ze stacji Bereznyaki z opóźnieniem 46 min.

B04 Sviatoszyn – Wokzalna – Darnytsia kursuje ze stacji Sviatoszyn z opóźnieniem 35 min.

Linia Б02 Darnytsia – Pochajna – Sviatoshyn kursuje ze stacji Darnytsia z opóźnieniem 35 minut.

B05 Sviatoszyn – Vokzalna – Darnytsia kursuje ze stacji Sviatoszyn z opóźnieniem 7 min.

A02 Darnytsia – Vokzalna – Sviatoshyn kursuje ze stacji Darnytsia z opóźnieniem 34 min.

Linia А04 Sviatoshyn – Pochaina – Darnytsia kursuje ze stacji Sviatoshyn z opóźnieniem 43 min.

Linia B03 Darnytsia – Pochaina – Sviatoshyn kursuje ze stacji Darnytsia z opóźnieniem 21 minut.

Linia A03 Darnica – Wokzalna – Sviatoszyn kursuje ze stacji Darnica z opóźnieniem wynoszącym 16 minut.

B04 Darnytsia – Pochajna – Sviatoshyn kursuje ze stacji Darnytsia z opóźnieniem 23 minut.

Prosimy pasażerów o zachowanie ostrożności podczas postojów bezpieczeństwa oraz o przebywanie w odległości 200 m od infrastruktury kolejowej lub w schronach.

Źródło: Kyiv City Express

W Kijowie w punktach oporu zorganizowano ponad pięć miejsc do spania.

W Kijowie sprzedaje się mieszkanie w budynku, na drzewie obok którego widoczna była twarz Trockiego.

Kijowskie centrum handlowo-rozrywkowe Cosmo Multimall odnowiło jeden z uszkodzonych bloków.

Czytaj nas na