Kijowska kolej miejska wznowiła ruch po alarmie, ale pociągi mają opóźnienia
Rano 25 listopada, z powodu zagrożenia z powietrza, ruch pociągów linii okrężnej został tymczasowo wstrzymany w obu kierunkach. Obecnie pociągi ponownie kursują zgodnie z trasą, jednak z powodu wymuszonej przerwy w rozkładzie nadal występują opóźnienia.
Które pociągi kursują obecnie z opóźnieniami:
- B02 Sviatoszyn – Vokzalna – Darnytsia kursuje ze stacji Kijów-Wołyński z opóźnieniem 39 min.
- A02 Sviatoszyn – Počajna – Darnyca kursuje ze stacji Berezestskaja z opóźnieniem 37 min.
- D01 Počajna – Darnyca – Wydubicze kursuje ze stacji Počajna z opóźnieniem 35 min.
- A01 Darnytsia – Wokzalna – Sviatoshyn kursuje ze stacji Bereznyaki z opóźnieniem 46 min.
- B04 Sviatoszyn – Wokzalna – Darnytsia kursuje ze stacji Sviatoszyn z opóźnieniem 35 min.
- Linia Б02 Darnytsia – Pochajna – Sviatoshyn kursuje ze stacji Darnytsia z opóźnieniem 35 minut.
- B05 Sviatoszyn – Vokzalna – Darnytsia kursuje ze stacji Sviatoszyn z opóźnieniem 7 min.
- A02 Darnytsia – Vokzalna – Sviatoshyn kursuje ze stacji Darnytsia z opóźnieniem 34 min.
- Linia А04 Sviatoshyn – Pochaina – Darnytsia kursuje ze stacji Sviatoshyn z opóźnieniem 43 min.
- Linia B03 Darnytsia – Pochaina – Sviatoshyn kursuje ze stacji Darnytsia z opóźnieniem 21 minut.
- Linia A03 Darnica – Wokzalna – Sviatoszyn kursuje ze stacji Darnica z opóźnieniem wynoszącym 16 minut.
- B04 Darnytsia – Pochajna – Sviatoshyn kursuje ze stacji Darnytsia z opóźnieniem 23 minut.
Prosimy pasażerów o zachowanie ostrożności podczas postojów bezpieczeństwa oraz o przebywanie w odległości 200 m od infrastruktury kolejowej lub w schronach.
Źródło: Kyiv City Express
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