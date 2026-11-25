Stołeczna policja cyberprzestępczości oraz śledczy z Komendy Policji w Holosiivsku wykryli grupę osób, która od początku roku do września 2026 r., podając się za kurierów, nielegalnie zabierała z sieci handlowych produkty spożywcze, alkohol oraz wyroby tytoniowe za pośrednictwem fałszywych kont w serwisie dostawczym, powodując straty w wysokości co najmniej 400 tysięcy hrywien.

Schemat zorganizował 28-letni mieszkaniec obwodu dniepropetrowskiego z doświadczeniem w pracy w firmie kurierskiej, który stworzył sfałszowaną aplikację i wciągnął w ten proceder kilku studentów kijowskich uczelni, wykorzystując do zachowania dyskrecji karty bankowe osób pośredniczących.

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Podczas sześciu przeszukań w Kijowie, obwodach kijowskim i winnickim oraz w Dnieprze funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli 26 telefonów komórkowych, sprzęt komputerowy, prawie 1200 kart SIM, ponad 233 tysiące hrywien, 2500 dolarów oraz firmowe plecaki kurierów. Organizatorowi i trzem jego wspólnikom postawiono zarzuty oszustwa na podstawie części 4 art. 190 Kodeksu Karnego Ukrainy (grozi do 8 lat pozbawienia wolności): jednego z oskarżonych zatrzymano, wobec trzech sąd zastosował areszt domowy, a jeszcze jednemu – zobowiązanie do stawiennictwa.

Źródło: komunikat policji w Kijowie.

Wcześniej Policja Narodowa ujawniła siedmiu podejrzanych, którzy – według wersji śledztwa – zdobyli zaufanie samotnych osób starszych, aby przejąć ich nieruchomości, a także przywłaszczyli sobie ponad 2 mln hrywien państwowej rekompensaty przeznaczonej na zakup mieszkań dla żołnierzy.

W Tarnopolu oszust przedstawił się jako policjant i wyłudził od emerytki ponad 30 tysięcy hrywien.

Wcześniej w Zakarpaciu dwóch członków grupy przestępczej, która wyłudzała od przedsiębiorców i lokalnych mieszkańców miliony hrywien i dolarów za fikcyjne długi oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zostało skazanych na długoletnie kary pozbawienia wolności. Współorganizator otrzymał 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jeden z wykonawców – 7 lat i 6 miesięcy.

Wcześniej w obwodzie iwano-frankowskim ujawniono trzech młodych mieszkańców rejonu kolomyjskiego, którzy według ustaleń śledztwa wykradli prawie 645 tysięcy hrywien z rachunków bankowych 16 Ukraińców. Wśród podejrzanych znajduje się osoba nieletnia, a wśród poszkodowanych – trzech żołnierzy.

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