Szpital nr 18 w Kijowie może odzyskać swoją historyczną nazwę na cześć św. Włodzimierza

Komisja Rady Miasta Kijowa ds. opieki zdrowotnej poparła przywrócenie Kijowskiemu Miejskiemu Szpitalowi Klinicznemu nr 18 jego historycznej nazwy – Szpital św. Włodzimierza. Teraz odpowiednia inicjatywa ma zostać rozpatrzona na kolejnych etapach procesu decyzyjnego.

Ponadto radni zgodzili się na udzielenie pomocy materialnej mieszkańcom Kijowa cierpiącym na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) oraz zaktualizowali statut miejskiego centrum statystyki medycznej.

Komisja poparła projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy KNP „Kijowski Miejski Szpital Kliniczny nr 18” na Kijowski Miejski Szpital Kliniczny św. Włodzimierza. Inicjatywę tę zaproponował personel placówki w celu przywrócenia jej historycznej nazwy.

Historia szpitala sięga 1885 roku, kiedy to w Kijowie utworzono kliniki wydziałowe Uniwersytetu św. Włodzimierza (obecnie – Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki). Był to pierwszy szpital uniwersytecki w mieście, w którym łączyły się edukacja medyczna, badania naukowe i praktyka kliniczna.

Obecnie placówka działa przez całą dobę, udzielając pomocy zarówno ludności cywilnej, jak i wojskowej. W strukturze szpitala funkcjonują oddziały chirurgii, intensywnej terapii, centrum udarowe, oddziały opieki paliatywnej, onkologii, ginekologii oraz medycyny fizycznej i rehabilitacyjnej.

Komisja poparła również aktualizację statutu Kijowskiego Miejskiego Centrum Informacyjno-Analitycznego Statystyki Medycznej. W szczególności jako odrębny kierunek działalności centrum określono funkcjonowanie serwisu informacyjno-doradczego w dziedzinie opieki zdrowotnej z infolinią służącą do świadczenia usług informacyjnych, konsultacyjnych i koordynacyjnych na rzecz pacjentów.

W ramach centrum uruchomiono już nowe zasoby cyfrowe:

Infolinia: (044) 451-0-451

Bot w Telegramie: „Asystent online Departamentu Zdrowia miasta Kijowa”

Dzięki tym zasobom mieszkańcy stolicy mogą uzyskać informacje o publicznych placówkach medycznych, dostępnych usługach oraz umówić się na wizytę u wybranego specjalisty.

„Cyfryzacja sektora medycznego to przede wszystkim wygoda i dostępność usług dla pacjentów. Rozwijamy usługi, które pomagają mieszkańcom Kijowa szybko znaleźć potrzebne informacje i zorientować się w systemie opieki zdrowotnej stolicy... Naszym celem jest sprawienie, by interakcja pacjenta z systemem opieki zdrowotnej była jak najprostsza, zrozumiała i dostępna” – zaznaczyła dyrektor Departamentu Zdrowia miasta Kijowa Tetiana Mostiepan.

Osobno komisja zatwierdziła decyzję o przyznaniu jednorazowej pomocy materialnej pełnoletnim mieszkańcom Kijowa cierpiącym na rzadką chorobę – rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Środki zostaną przeznaczone na częściową rekompensatę kosztów urządzeń do nieinwazyjnej wentylacji płuc, które pacjenci nabyli we własnym zakresie.

Źródło: Departament Zdrowia miasta Kijowa

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