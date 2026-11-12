Kijówwodokanal wyjaśnił opóźnienie w przywróceniu dostaw wody po przywróceniu prądu

Woda w domach mieszkańców Kijowa pojawia się nie od razu po przywróceniu zasilania z powodu skomplikowanego procesu technologicznego. Aby przywrócić dopływ wody w sieci o długości ponad 7 tysięcy kilometrów i podnieść ją na wysokość ponad 100 metrów w niektórych dzielnicach prawobrzeżnych, specjaliści muszą kolejno uruchomić urządzenia pompujące, napełnić zbiorniki i rurociągi, ustabilizować ciśnienie, a w razie potrzeby — usunąć uszkodzenia spowodowane wahaniami napięcia.

Od początku listopada sieć energetyczna Kijowa została już 20 razy zaatakowana przez Rosję, w wyniku czego obiekty wodociągowe stolicy były pozbawione zasilania około 200 razy. Aby zapewnić funkcjonowanie systemu w sytuacjach awaryjnych, przedsiębiorstwo wykorzystuje 108 generatorów o mocy od 15 kW do 2 MW, a także zbudowany rezerwowy ujęcie wody, co pozwala przywrócić dostawy wody nawet po największych przerwach w zasilaniu w czasie krótszym niż dobę.

Źródło: Spółka Akcyjna „AK „Kijówwodokanal”.

W wyniku ataków wroga i uszkodzeń infrastruktury energetycznej stolicy 3 listopada nastąpiła przerwa w dostawie prądu do głównych obiektów wodociągowych „Kijówwodokanal”. W związku z tym w niektórych dzielnicach miasta tymczasowo brakuje wody, natomiast na Lewym Brzegu dostawy są już przywracane.

System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Kijowie jest tylko częściowo przygotowany na sytuacje awaryjne. Pomimo otrzymania ponad 100 generatorów, sprzęt rezerwowy nie jest w stanie w pełni zastąpić scentralizowanego zasilania elektrycznego, dlatego nadal istnieje ryzyko zakłóceń w działaniu systemu.

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