System zaopatrzenia w ciepło stolicy działa normalnie, pomimo licznych uszkodzeń sieci. Obecnie w Kijowie przez całą dobę pracuje 38 ekip awaryjnych „Kijówteploenergo”, które codziennie usuwają 40–50 uszkodzeń.

Według słów Witalija Kliczki większość awarii, które wystąpiły podczas uruchamiania centralnego ogrzewania, została już usunięta.

W szczególności w pełni podłączono budynki mieszkalne w dzielnicach Teremki-1 i Teremki-2, gdzie realizowany jest projekt rezerwowego zaopatrzenia w ciepło.

W ubiegłym tygodniu prace remontowe prowadzono również w dzielnicy Winogradar w celu przywrócenia normatywnych parametrów nośnika ciepła, a uszkodzenia sieci ciepłowniczej na alei Nauki zostały usunięte. Z powodu remontu tymczasowo wstrzymano ogrzewanie w 30 budynkach, ale obecnie dopływ nośnika ciepła został przywrócony.

Jednocześnie burmistrz podkreślił, że znaczna liczba awarii oraz niedobór pracowników stanowią poważne obciążenie dla ekip remontowych, co może wpływać na terminy usuwania uszkodzeń.

W Kijowie przygotowano również ponad 1500 punktów ogrzewania o łącznej pojemności prawie 194 tysięcy osób, w tym 101 punktów oporowych, przeznaczonych do długotrwałego pobytu 41 tysięcy osób.

Źródło: Witalij Kliczko.

W stolicy będzie działać ponad 1500 punktów ogrzewania, przeznaczonych dla prawie 194 tysięcy osób. Poinformował o tym 27 listopada burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

Przypomnijmy, że Kijów przygotowuje się na długotrwały brak prądu, ogrzewania i wody.

W przypadku dalszych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Kijów może stanąć w obliczu poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów komunalnych. Na lewym brzegu stolicy największe zagrożenia wiążą się z ogrzewaniem, natomiast na prawym — z zaopatrzeniem w wodę.

Czytaj nas na