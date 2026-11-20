Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko wezwał mieszkańców stolicy, aby bez pilnej potrzeby nie wyjeżdżali prywatnymi samochodami i nie korzystali z transportu publicznego ze względu na utrudnienia w ruchu między prawym a lewym brzegiem.

W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzeniu uległo od razu kilka mostów. Na moście Podolskim ruch z prawego na lewy brzeg został rano zablokowany, ale w ciągu dnia przywrócono go.

Na moście Darnyckim specjaliści oceniają skalę uszkodzeń, a na moście Południowym ruch pozostaje ograniczony.

Ponadto burmistrz zalecił instytucjom i przedsiębiorstwom, aby w miarę możliwości tymczasowo przestawiły pracowników na pracę zdalną.

Według słów Kliczki, podczas nocnego i porannego ataku okupanci ostrzeliwali infrastrukturę krytyczną. Z tego powodu w niektórych dzielnicach stolicy wystąpiły przerwy w dostawach energii elektrycznej, ciepła i wody. Energetycy i pracownicy służb komunalnych pracują nad przywróceniem usług.

Źródło: Witalij Kliczko

W Kijowie, według stanu na godz. 14:03 w piątek, 20 listopada, przywrócono ruch na moście Podolskim.

Przypomnijmy, że 20 listopada w Kijowie wprowadzono ograniczenia ruchu na mostach.

Dzisiaj, 20 listopada, w Kijowie tymczasowo ograniczono ruch transportowy na moście Podolskim w kierunku z prawego na lewy brzeg, a także na jednej z ulic w dzielnicy Podolskiej.

Wcześniej w sieci opublikowano nagranie przedstawiające Most Północny w Kijowie po rosyjskich atakach rakietami balistycznymi. Na materiałach wideo widać skutki ataku na obiekt infrastruktury transportowej stolicy oraz ludzi przechodzących pieszo przez most.



Czytaj nas na