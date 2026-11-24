Na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki zakończono proces dekomunizacji pomnika poświęconego studentom, wykładowcom i pracownikom uczelni, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

Na pomniku, odsłoniętym w 1975 roku, usunięto radzieckie sformułowania, w szczególności wzmianki o „Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”, dawną nazwę uniwersytetu oraz „wolność i niepodległość radzieckiej ojczyzny”. Kompozycję rzeźbiarską zachowano.

Nowy napis brzmi: „Studentom, wykładowcom i pracownikom Uniwersytetu Kijowskiego, którzy zginęli w latach II wojny światowej 1939–1945”.

Prace trwały od maja do listopada 2026 roku. Oryginalnego napisu z 1975 roku nie zdemontowano — zachowano go pod nową nakładką.

Źródło: Uniwersytet im. Szewczenki

Uniwersytet Narodowy im. Szewczenki na prawie pięć tygodni przechodzi na nauczanie zdalne.

Zimowa sesja egzaminacyjna na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zasada ta będzie dotyczyła studentów wszystkich roczników i form studiów.

Minister edukacji podpisał rozporządzenie o mianowaniu Walerija Kopijki na stanowisko rektora Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki na okres pięciu lat.

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