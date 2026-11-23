Posłanka Marjana Bezugła uznała pozew swojego kolegi Aleksandra Fedienka. Poinformował o tym adwokat Ołeksij Szewczuk, który reprezentuje interesy posłanki.

W filmie opublikowanym na swojej stronie na Facebooku adwokat nazwał to kolejnym zwycięstwem swojego zespołu.



Według Oleksija Szewczuka sprawa trwała około roku. W tym czasie strona Fedienka przeprowadzała ekspertyzy, gromadziła dowody i starała się udowodnić, że publiczne wypowiedzi Marjany Bezugłej pod adresem kolegi zawierały oszczerstwa i zniewagi.

„Nie rozumiem, po co poświęcaliśmy rok na walkę, przekonywanie, przeprowadzanie ekspertyz i ustalanie, że jej wypowiedzi są dowodem na to, iż oczerniła kolegę” – stwierdził adwokat.

Szewczuk twierdzi również, że informacje rozpowszechnione przez Bezułgą mogły stać się źródłem dezinformacji dla Federacji Rosyjskiej i przyczynić się do destabilizacji sytuacji wewnątrz Ukrainy.

Jednocześnie, według adwokata, pomimo długotrwałej batalii sądowej, Marjana Bezugła ostatecznie uznała roszczenie.





Oleksij Szewczuk wspomniał również o innych sprawach, w których jego zespół reprezentował interesy osób publicznych, w szczególności o sprawie Maryny Hondy przeciwko „Truchie”, a także o historii sądowej dotyczącej Oleksandra Fedienka i Maryany Bezułej.

„Dla naszego zespołu to kolejne zwycięstwo. I wygrywamy wszędzie” – podsumował adwokat.

Przypomnijmy, że sąd zobowiązał Jewgienija Pronina do wypłacenia dziennikarce Krjukowej jedną hrywnę tytułem zadośćuczynienia za krzywdę moralną.

Adwokat Oleksij Szewczuk doprowadził do rozpatrzenia sprawy przeciwko projektowi „Nasze pieniądze. Lwów”.

Adwokat Szewczuk wezwał Bachmatowa do rezygnacji z funkcji po znieważeniu weterana.

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