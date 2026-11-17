Przedsiębiorstwo komunalne „Kijówteploenergo” przełącza część odbiorców z dzielnic Darnytska, Obolonska i Podilska w Kijowie na rezerwowe źródła zasilania z powodu uszkodzeń magistrali grzewczych na mostach w wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 16 na 17 listopada.

Atak wroga uszkodził sieci ciepłownicze mostów Północnego i Południowego. Obecnie specjaliści przełączają już na inne źródła zasilania dzielnice Kurenivka, Obolon, Osokorki i Pozniaki, gdzie stopniowo przywracane jest dostarczanie nośnika ciepła do budynków mieszkalnych.

Jednocześnie na czas prowadzenia prac awaryjno-naprawczych mieszkańcy wymienionych dzielnic będą mieli tymczasowo ograniczony dostęp do ciepłej wody. Specjaliści z branży energetycznej badają uszkodzone odcinki i określają zakres niezbędnych prac naprawczych, aby jak najszybciej przywrócić dostawy.

Źródło: KMDA.

W sieci opublikowano nagranie przedstawiające Most Północny w Kijowie po rosyjskich atakach rakietami balistycznymi. Na materiałach wideo widać skutki ataku na obiekt infrastruktury transportowej stolicy oraz ludzi przechodzących pieszo przez most.

W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Hołosiejowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolońskiej. W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura krytyczna, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach odnotowano przerwy w dostawach wody i ciepła.

W Kijowie specjaliści przeprowadzają badania mostów Północnego i Południowego, które uległy uszkodzeniom w wyniku rosyjskiego ataku. Burmistrz miasta Witalij Kliczko pokazał stopień zniszczeń mostu Północnego spowodowanych rosyjskim ostrzałem z 16 listopada.

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