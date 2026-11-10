Most Patona w Kijowie znajduje się w stanie zagrożenia, dlatego nawet jedno trafienie rosyjskiej rakiety w jego filar lub przęsło może spowodować zawalenie się konstrukcji i całkowite wstrzymanie ruchu.

„Most Patona jest w stanie zagrożenia, i już samo trafienie rakietą w część nośną lub przęsłową oznacza dla tego mostu koniec” – powiedział.

Według eksperta w przypadku trafienia przez wroga poszczególne przęsła mostu mogą się zawalić. Spowoduje to całkowite zamknięcie ruchu.

„Obecnie most ten jest zdecydowanie w stanie awaryjnym. Każde trafienie w niego całkowicie zablokuje ruch. Najlepszą ochroną jest stworzenie kopuły, która będzie obliczać trajektorie balistyczne, oraz wieżyczek sterowanych sztuczną inteligencją, które będą obliczać trajektorię balistyczną celu i go niszczyć” – zaznaczył Gleb.

Wiktor Gleb zwrócił również uwagę na możliwość zastosowania przez wojska rosyjskie taktyki stopniowego niszczenia mostów w stolicy. Porównał ją do taktyki niszczenia kolumn wojskowych, polegającej na tym, że najpierw niszczy się ostatni pojazd, blokując ruch pozostałej techniki.

„Kto zna tematykę wojskową, kto zgłębiał taktykę wojenna, ten wie, że najpierw atakuje się ostatni czołg w kolumnie, a potem niszczy się całą kolumnę… Tak samo jest tutaj: najpierw uderza się w górny most, potem w dolny, a następnie niszczy się wszystkie mosty pośrodku” – wyjaśnił ekspert.

Według Glebiego, w przypadku zakrojonego na szeroką skalę zniszczenia mostów nad Dnieprem konstrukcje pontonowe i tymczasowe przeprawy nie będą w stanie w pełni rozwiązać problemu połączeń transportowych między lewym a prawym brzegiem Kijowa.

Podkreślił, że na budowę alternatywnych przejazdów z nasypami potrzeba około pół roku.

Ekspert podkreślił, że do ochrony mostu nie wystarczą same środki obrony przeciwlotniczej. Jego zdaniem konstrukcja wymagała również fizycznego wzmocnienia inżynieryjnego.

W szczególności chodzi o naprawę specjalnych amortyzatorów i montaż dodatkowych konstrukcji. Według Glebego odpowiedni projekt już istniał, a jego realizacja mogłaby zająć około dwóch lat.

„Są tam właśnie te specjalne amortyzatory. Gdyby je trochę naprawiono, gdyby tam wykonano specjalną konstrukcję – projekt istnieje, można by to zrobić w ciągu dwóch lat” – dodał architekt.

Oświadczył to były zastępca głównego architekta Kijowa, członek Ukraińskiej Akademii Architektury Wiktor Gleba.

W Kijowie już drugi dzień z rzędu utrzymują się poważne problemy komunikacyjne. Na Moście Północnym w kierunku Počajny pozostawiono tylko jeden pas ruchu, co spowodowało ogromne korki. Samochody prawie nie poruszają się, a pasażerowie transportu publicznego są zmuszeni pokonywać część trasy pieszo.

Przypomnijmy, że rano 9 listopada w Kijowie wystąpiły znaczne problemy z ruchem drogowym. Na głównych arteriach stolicy oraz na przeprawach przez Dniepr utworzyły się kilometrowe korki, a opóźnienia na poszczególnych odcinkach sięgają prawie godziny.

Przypomnijmy, że w stolicy wprowadzane są rezerwowe schematy połączeń między lewym a prawym brzegiem Dniepru. Nowe zasady mają pomóc odciążyć mosty i uporządkować przepływ ruchu.

Mieszkańcy i goście Kijowa zostali poinformowani o częściowym ograniczeniu ruchu na Moście Północnym. Zmiany dla kierowców zaczną obowiązywać od godziny 11:00 w piątek, 19 czerwca, dlatego zaleca się kierowcom wcześniejsze planowanie tras.

W związku ze skutkami ataków rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podolski.

Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły na Kijów rakietami balistycznymi.

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