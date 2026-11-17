W Kijowie, w wyniku nocnego ataku rosyjskiego z 17 listopada, uszkodzone zostały mosty Południowy i Północny.

Obecnie oba mosty są całkowicie zamknięte dla ruchu samochodowego.

Ruch na pozostałych mostach stolicy zorganizowano zgodnie z następującymi zasadami:

Przejazd przez most Podolski – ruch z lewego na prawy brzeg jest tymczasowo ograniczany na około 15 minut po ogłoszeniu alarmu powietrznego.

Most Darnycki i Most Metra – otwarte dla ruchu bez ograniczeń.

Most im. E. O. Patona – działa w trybie rewersyjnym: od 6:00 do 16:00 – ruch z lewego brzegu na prawy; od 16:00 do 24:00 – z prawego brzegu na lewy.



Kierowcom zaleca się uwzględnienie aktualnych ograniczeń podczas planowania tras po Kijowie oraz śledzenie komunikatów władz miejskich.

Informację tę podała Kijowska Miejska Administracja Państwowa.

Czytaj nas na