Mosty w Kijowie będą funkcjonować zgodnie z nowymi zasadami po ataku Rosji
W Kijowie, w wyniku nocnego ataku rosyjskiego z 17 listopada, uszkodzone zostały mosty Południowy i Północny.
Obecnie oba mosty są całkowicie zamknięte dla ruchu samochodowego.
Ruch na pozostałych mostach stolicy zorganizowano zgodnie z następującymi zasadami:
- Przejazd przez most Podolski – ruch z lewego na prawy brzeg jest tymczasowo ograniczany na około 15 minut po ogłoszeniu alarmu powietrznego.
- Most Darnycki i Most Metra – otwarte dla ruchu bez ograniczeń.
- Most im. E. O. Patona – działa w trybie rewersyjnym:
- od 6:00 do 16:00 – ruch z lewego brzegu na prawy;
- od 16:00 do 24:00 – z prawego brzegu na lewy.
Kierowcom zaleca się uwzględnienie aktualnych ograniczeń podczas planowania tras po Kijowie oraz śledzenie komunikatów władz miejskich.
Informację tę podała Kijowska Miejska Administracja Państwowa.