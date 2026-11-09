W obwodzie kijowskim sąd unieważnił umowę z nieuczciwym wykonawcą dotyczącą remontu liceum i budowy schronu

Sąd Gospodarczy Obwodu Kijowskiego uwzględnił powództwo prokuratorów ds. nieletnich z Prokuratury Obwodowej w Kijowie i postanowił rozwiązać umowę dotyczącą przebudowy wraz z dobudową Akademickiego Liceum w Myronówce oraz urządzenia schronu. Wartość kontraktu przekraczała 139,4 mln hrywien.

Prokuratorzy ustalili, że wykonawca otrzymał zlecenie, mimo że wcześniej pociągnięto go do odpowiedzialności za zafałszowanie wyników innego zamówienia publicznego.

Zamówienie na przebudowę liceum ogłoszono w lipcu 2025 roku. Na realizację projektu przeznaczono ponad 141,3 mln hrywien, z czego prawie 117,8 mln hrywien stanowiła dotacja z budżetu państwa, a ponad 23,5 mln hrywien – środki z budżetu lokalnego.

W wyniku przetargu, który odbył się 18 sierpnia 2025 r., zawarto z przedsiębiorstwem umowę na kwotę 139 mln 418 tys. hrywien.

Jednocześnie już w marcu 2025 r. Komisja Antymonopolowa Ukrainy uznała tę spółkę za winną antykonkurencyjnych działań uzgodnionych, które doprowadziły do zafałszowania wyników przetargu. Za to przedsiębiorstwo zostało ukarane grzywną w wysokości 68 tys. hrywien.

Pociągnięcie do odpowiedzialności za takie naruszenia w ciągu ostatnich trzech lat stanowi zgodną z prawem podstawę do odmowy dopuszczenia uczestnika do udziału w zamówieniu publicznym.

Mimo to wykonawca przedłożył zaświadczenie, w którym zaznaczył, że w ciągu ostatnich trzech lat nie pociągnięto go do takiej odpowiedzialności.

Przedsiębiorstwo próbowało zaskarżyć decyzję Komitetu Antymonopolowego Ukrainy. Sąd pierwszej instancji początkowo poparł jego stanowisko.

Jednak 18 września 2025 r. Wschodni Sąd Apelacyjny ds. Gospodarczych potwierdził zgodność z prawem decyzji AMKU. Następnie, 25 listopada 2025 r., Sąd Najwyższy pozostawił postanowienie instancji apelacyjnej bez zmian.

Następnie przedsiębiorstwo ponownie wpisano do rejestru podmiotów naruszających prawo.

Podczas przygotowywania pozwu prokuratura otrzymała informację, że środki wynikające z umowy o wykonanie robót nie zostały przelane, a prace przez długi czas nie zostały rozpoczęte.

Sąd gospodarczy obwodu kijowskiego zgodził się z argumentami prokuratury i postanowił rozwiązać umowę na przebudowę Akademickiego Liceum w Myronówce wraz z dobudową i wyposażeniem schronu.

Zobowiązania stron wynikające z umowy wygasają z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.

W ten sposób prokuratura doprowadziła do unieważnienia umowy o wartości ponad 139,4 mln hrywien, zawartej z przedsiębiorstwem, które wcześniej zostało uznane za winne zafałszowania wyników przetargu.

Poinformowała o tym prokuratura obwodowa w Kijowie.

Wcześniej NABU i SAP ogłosiły ujawnienie schematu, w ramach którego – według wersji śledztwa – z przedsiębiorstwa komunalnego „Kijowskie Metro” mogło zostać wyprowadzonych 137,5 mln hrywien. W tej sprawie postawiono zarzuty siedmiu osobom – byłemu pracownikowi oraz trzem obecnym pracownikom przedsiębiorstwa, dwóm prawdopodobnym współorganizatorom oraz szefowi spółki zależnej.

W Kijowie, na wniosek prokuratury, sąd unieważnił rejestrację prawa własności do nieistniejącej nieruchomości oraz działki, na której rzekomo znajdował się budynek. Pozwoliło to zapobiec utracie z majątku komunalnego gruntu o wartości ponad 14,5 mln hrywien.

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