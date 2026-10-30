Pięciu uczestników domniemanego oszustwa stanie przed sądem za próbę przejęcia nieruchomości akademika Mykoły Kolbuna, który zaginął podczas rosyjskiej okupacji Buczy w marcu 2022 roku. Wartość jego majątku szacuje się na ponad 18,1 mln hrywien.

Według danych śledztwa rosyjscy żołnierze zabrali Kolbuna z jego domu w nieznanym kierunku. Od tego czasu nie ustalono miejsca jego pobytu.

Po zaginięciu akademika jego znajomy – obywatel Federacji Rosyjskiej – rzekomo zorganizował schemat przejęcia nieruchomości. Uczestnicy stworzyli fałszywą historię, że mężczyzna żyje, przebywał w niewoli na Białorusi, a następnie leczył się w Austrii. W jego imieniu kontaktowali się z krewnymi i znajomymi, przekonując ich, że akademik zapisał cały swój majątek jednej z osób zamieszanych w tę sprawę.

Następnie do rejestru spadkowego nielegalnie wprowadzono informacje o nieistniejącym testamencie, a sam dokument sfałszowano przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Plan zakładał ustalenie przez sąd faktu śmierci akademika w celu sformalizowania dziedziczenia. Jednak podczas postępowania sądowego ujawniono fałszerstwo testamentu oraz nielegalne wpisy w rejestrze.

Ponadto jednej z oskarżonych zarzuca się przywłaszczenie 20 tysięcy dolarów z domu Kolbuna oraz otrzymanie kolejnych 30 tysięcy dolarów zaliczki za przyszłą sprzedaż jego lokalu biurowego w centrum Kijowa.

Pięciu osobom powiązanym ze sprawą postawiono zarzuty. Akt oskarżenia został już przekazany do sądu, a śledztwo w sprawie innych potencjalnych uczestników tego procederu trwa.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Kijowie (Facebook)

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