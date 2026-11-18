W związku z rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną w gminach Jagotyn i Browary w obwodzie kijowskim nadal utrzymuje się trudna sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej. Pracownicy sektora energetycznego kontynuują naprawę uszkodzonych obiektów, jednak ostrzegają przed możliwymi długotrwałymi i krótkotrwałymi przerwami w dostawach energii elektrycznej.

Sytuacja z dostawami energii elektrycznej w gminie miejskiej Jagotyn w rejonie Boryspola w obwodzie kijowskim pozostaje trudna.

W DTEK poinformowano, że pracownikom energetycznym udało się już przeprowadzić szereg prac naprawczych i przywrócić zasilanie części odbiorców, przełączając ich na harmonogramy stabilizacyjne.

Dla gminy opracowano harmonogramy oparte na schemacie co najmniej „3 godziny z prądem – 9 godzin bez prądu”.

Jednocześnie rosyjskie wojska nadal celowo atakują obiekty energetyczne. Według informacji firmy niektóre obiekty zostały ponownie zaatakowane już po raz drugi w ciągu miesiąca. Ponadto uszkodzeniu uległ samochód służbowy pracowników energetyki.

„Nowe uszkodzenia utrudniają przywrócenie dostaw energii elektrycznej” – zaznaczyli w DTEK.

Firma podziękowała mieszkańcom za cierpliwość i zrozumienie oraz zapewniła, że pracownicy energetyki robią wszystko, co w ich mocy, aby przywrócić światło do domów.

W gminie Browary w obwodzie kijowskim sytuacja z dostawami energii elektrycznej również pozostaje trudna. Według danych DTEK Kijowskie Regionalne Sieci Elektryczne ciągłe rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną zakłócają działanie systemu energetycznego i pozbawiają lokalnych mieszkańców prądu.

Pracownicy energetyki kontynuują prace naprawcze na uszkodzonych obiektach. Jednocześnie poinformowano mieszkańców, że w trakcie napraw w ciągu dnia mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawach prądu.

„Pomimo wszystkich trudności pracownicy sektora energetycznego robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej i zapewnić zasilanie wszystkim klientom. Dziękujemy mieszkańcom gminy Browary za cierpliwość i zrozumienie” – poinformowano w firmie.

W DTEK Kijowskie Regionalne Sieci Elektryczne wyjaśniono, że z powodu rosyjskich ostrzałów sieci elektryczne działają na granicy swoich możliwości. Dodatkowe awarie mogą wynikać z gwałtownego wzrostu zużycia energii po przywróceniu dostaw prądu.

„Kiedy pojawia się światło, wszyscy od razu włączają urządzenia elektryczne, a takie przeciążenie może powodować awarie” – przypomnieli energetycy.

Ponadto w firmie zwrócono uwagę, że problemy często pojawiają się w wewnętrznych sieciach elektrycznych budynków. Za ich stan odpowiadają wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy budynków lub firmy zarządzające.

Jeśli w mieszkaniu lub budynku zabrakło prądu, specjaliści radzą postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Sprawdzić informacje na oficjalnej stronie internetowej DTEK lub w chatbocie. Można tam dowiedzieć się, czy w Twojej okolicy obowiązują wyłączenia stabilizacyjne lub awaryjne. Jeśli nie ma przerw w dostawie prądu, należy skontaktować się z wspólnotą mieszkaniową (OSBB), spółdzielnią mieszkaniową (ŻBK), przedsiębiorstwem gospodarki mieszkaniowej (ŻEK) lub firmą zarządzającą. Instytucje te powinny sprawdzić stan sieci elektrycznych bezpośrednio w Państwa budynku lub kompleksie mieszkaniowym. Jeśli instalacje wewnątrz budynku są sprawne, wspólnota mieszkaniowa powinna skontaktować się z operatorem sieci dystrybucyjnej. Następnie kontrolę przeprowadzą specjaliści energetyczni DTEK.

W firmie podkreślają, że przestrzeganie tej procedury pomoże szybciej ustalić przyczynę braku prądu. Dzięki temu ekipy awaryjne nie będą tracić czasu na sprawdzanie budynków, w których problem wystąpił w sieciach wewnętrznych, i będą mogły szybciej usuwać poważne uszkodzenia.

„To Państwa realna pomoc w tym, by światło szybciej powróciło do tych, którzy bardzo na nie czekają” – podsumowano w DTEK.

O sytuacji w gminach oraz zaleceniach dla odbiorców poinformowała spółka DTEK Kijowskie Regionalne Sieci Elektryczne.

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